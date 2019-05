Ny formand for Kristendemokraterne får ros, men partiet kommer næppe i Folketinget, vurderer kommentatorer.

Selv om Kristendemokraternes nye midlertidige formand, Isabella Arendt, har fået meget ros og opmærksomhed, får partiet svært ved at komme Folketinget.

Det vurderer politiske kommentatorer, efter at den hidtidige formand, Stig Grenov, mandag har bedt om orlov i fire uger som følge af et stort arbejdspres.

- Hun er ny, ung, ser godt ud og kommunikerer stærkt. Hun er et frisk pust til Stig Grenov, som har virket træt, og som vi har set på gennem flere valg, siger Thomas Funding, politisk redaktør hos Avisen Danmark.

Den 26-årige Isabella Arendt har frem til nu været partiets næstformand.

Hun har været relativt ukendt i den brede offentlighed, men fik blandt politiske iagttagere meget ros for sin optræden i en partilederrunde på TV2 i tirsdags, hvor hun afløste en syg Stig Grenov.

- Hun gjorde det rigtig godt, men man skal passe på med at tro, at det flytter rigtig mange vælgere, at man får tre minutters taletid på nationalt tv, siger Thomas Funding.

Samme vurdering kommer fra politisk kommentator Jarl Cordua, der tvivler på, at skiftet på formandsposten er nok til at få partiet i Folketinget.

Hos Ritzau Index, et vægtet gennemsnit af en stribe meningsmålinger, ligger partiet til 1,2 procent af stemmerne og har derfor et stykke op til de 2,0 procent, der vil få partiet i Folketinget.

Jarl Cordua peger på, at partiet går til valg på en rød politik på emner som velfærd, udlændinge og klima.

- Man har rød politik på hylderne, men peger alligevel på Lars Løkke Rasmussen (V) som statsminister. Hvis man er optaget af de bløde emner, er der en håndfuld røde partier at stemme på.

- Kristendemokraterne appellerer til en smal gruppe. Typisk har deres vælgere en baggrund i landets missionshuse, siger Jarl Cordua.

Thomas Funding vurderer, at partiet skal satse hårdt på at markere sig på udlændingeområdet.

- De skal satse på de borgerlige vælgere, der har fået nok af hele tiden bare at ville stramme udlændingepolitikken, men gerne vil have Lars Løkke Rasmussen som statsminister.

- Kristendemokraterne kan måske blive en ventil for de vælgere, der ikke er trygge ved at stemme på eksempelvis De Radikale, da det formentlig vil betyde Mette Frederiksen (S) som statsminister, siger Thomas Funding.

Kristendemokraterne er ikke blevet valgt til Folketinget siden valget i 2001, hvor partiet fik fire mandater.

/ritzau/