Efter at have forhandlet om at danne en regering i 20 dage, begynder det nu at snerpe til for den kongelige undersøger, Mette Frederiksen (S).

Formelt er der ingen deadline. Men sent mandag afslørede hovedpersonen selv, at hun er ved at være der, hvor hun gerne vil vide, om det kan briste eller bære.

»Enhver forhandling skal have den tid, det kræver, men Danmark skal også have en regering, og landet skal ledes. Så der er jo altså et balancepunkt,« lød det fra den socialdemokratiske formand.

Mette Frederiksen beskrev også mandag, at 'den politiske tegning', der ligger på bordet, er god og flot.

Efter et langt forhandlingsforløb er Mette Frederiksen nået frem til det punkt, hvor hun (...) tester, om de øvrige partier har den nødvendige vilje til at indgå en aftale Thomas Larsen, politisk kommentator, Berlingske

Det får DRs politiske analytiker Jens Ringberg til at konkludere, at forhandlingerne nærmer sig enden.

»Hun placerer ansvaret for et eventuelt sammenbrud hos de andre partier. De har et kæmpeansvar, hvis det falder til jorden, fordi de ikke er parate til at tage ansvar, som hun siger. Jeg forventer derfor en afklaring på denne fase af forhandlingerne i løbet af meget få dage, og i hvert fald i denne uge. De har forhandlet så længe og skrevet så mange papirer, at der nu skal komme en afklaring,« siger han.

Berlingskes politiske kommentator Thomas Larsen er meget på linje:

»Efter et langt forhandlingsforløb er S-formand Mette Frederiksen nået frem til det punkt, hvor hun for alvor tester, om de øvrige partier – de Radikale, SF og Enhedslisten – har den nødvendige vilje til at indgå en aftale og lade en ny S-regering komme til verden.«

»Det betyder, at forhandlingerne er nået frem til det punkt, hvor det må briste eller bære, og det er tydeligt, at der især er afstand mellem de Radikale og Enhedslisten i synet på den økonomiske politik og navnlig på spørgsmålet om, hvordan der skal skaffes nok hænder fremover,« skriver han.

Sent mandag aften forlod SF-formand Pia Olsen Dyhr og Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, et forhandlingsmøde, der ekstraordinært foregik på Mette Frederiksens kontor på den røde gang på Christiansborg - og ikke i Landstingssalen.

Billedet af, at der var ganske store politiske kløfter mellem de to venstrefløjspartier og den fjerde part i forhandlingerne, Radikale Venstre, stod knivskarpt. Et pressefoto fra Ritzau Scanpix viser, hvordan de to kvindelige partiledere står tæt sammen - mens Morten Østergaard (R) befinder sig nogle skridt derfra.

Opgaven bliver derfor at bygge bro over kløfterne. Det hviler der både et psykologisk og et politisk pres på Mette Frederiksen for at gøre.

Pernille Skipper fra Enhedslisten og Pia Olsen Dyhr fra Socialistisk Folkeparti står tæt mens Morten Østergaard fra det Radikale Venstre taler med pressen efter sene regeringsforhandlinger mandag aften på Mette Frederiksens kontor. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Det peger både Jens Ringberg fra DR og politisk kommentator Noa Redington på.

Det vil være en flad fornemmelse, hvis ikke parterne når til enighed inden fredag, hvor mange danskere går på sommerferie, mener den tidligere S-spindoktor.

»Det, at der bliver dannet en regering, skulle gerne være en glad og national begivenhed. Det bliver det ikke, hvis det kommer på et tidspunkt, hvor danskerne mest er optaget af vejrudsigten for de kommende dage,« siger Noa Redington til Ritzau.

De igangværende regeringsforhandlinger ser ud til at blive de længste i 30 år. I 1988 brugte Poul Schlüter (K) 24 dage på at danne en regering. Onsdag har forhandlingerne varet i 21 dage.