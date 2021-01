Efter at Lars Løkke Rasmussen har meldt sig ud af Venstre, spekuleres der i, om han vil starte et nyt parti.

Lars Løkke Rasmussen virker langtfra som en, der er færdig med dansk politik.

Det vurderer Anders Bæksgaard og Thomas Larsen, der er henholdsvis politisk redaktør hos Politiken og politisk kommentator hos Berlingske.

Vurderingen kommer, efter at Lars Løkke Rasmussen fredag aften meddelte på Facebook, at han trækker sig fra Venstre. Hvad der nu skal ske, fortalte Løkke ikke i opslaget. Han oplyste blot, at han ikke nedlægger sit folketingsmandat.

- Med lyst og mod til at møde den ny verden, der står foran os, men naturligvis også iblandt vemod, har jeg her til nytår besluttet at sætte mig selv fri og melde mig ud af Venstre efter 40 års medlemskab, skrev Løkke i opslaget.

Ifølge Anders Bæksgaard fra Politiken lyder Løkke ikke som en politiker, der er færdig med at arbejde på Christiansborg.

Han vurderer også, det er nærliggende at spekulere i, om Løkke starter et nyt parti i løbet af 2021.

- Det kræver andre tunge folk om bord. Men Løkke ligner unægteligt en mand, der har lagt fra land, siger Anders Bæksgaard.

Thomas Larsen fra Berlingske går skridtet videre og siger, at han tror, at Løkke vil danne et nyt parti.

- Rygterne har været massive i lang tid, og han har fået mange opfordringer til at tage springet. Jeg tror, at vi er kommet tættere på, at han gør det, siger Thomas Larsen.

