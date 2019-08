To kommentatorer vurderer, at Venstre står i en svær situation, hvis Løkke Rasmussen fortsætter som formand.

Lars Løkke Rasmussen har slået fast, at han vil genvælges som formand for Venstre, når der bliver afholdt landsmøde senere på året. Det stiller partiet i en svær situation, vurderer to politiske kommentatorer.

Med udmeldingen har Lars Løkke Rasmussen slået en streg under, at han ikke har i sinde at trække sig på trods af udpræget mistillid til og kritik af ham fra store dele af Venstres bagland.

- Bolden ligger hos baglandet. De skal vise, at de har en kandidat, der vil stille op mod Lars Løkke Rasmussen. Men det tror jeg, de kan få meget svært ved at finde, siger Erik Holstein, politisk kommentator for Altinget.

Både han og politisk kommentator Henrik Qvortrup udpeger Jakob Ellemann-Jensen, nuværende politisk ordfører, som eneste reelle, potentielle udfordrer til posten.

Han siger dog mandag, at han ikke stiller op mod Lars Løkke Rasmussen, og at han vil stemme på den tidligere statsminister. Hvilket giver god mening for Erik Holstein.

- Hvorfor skulle han tage det opgør, når alt tyder på, at han af sig selv bliver formand inden for et par år?

- Det er ikke umuligt, at Lars Løkke Rasmussen har afklaret dette med Jakob Ellemann-Jensen og sikret sig, at han ikke stiller op. Lars Løkke Rasmussen er jo en snedig taktiker, det må man give ham, siger Erik Holstein.

Hvis de utilfredse dele af Venstres bagland ikke finder en modkandidat, og Lars Løkke Rasmussen fortsætter som formand, vil det ifølge de to kommentatorer stille Venstre ganske dårligt.

- Det vil efterlade Venstre i totalt kaos, hvis Løkke overlever. Det vil være et parti, der er fraktioneret og i intern strid. Og med en formand, der ikke har opbakning i store dele af sit bagland, siger Henrik Qvortrup.

Erik Holstein vurderer, at Lars Løkke Rasmussen vil fortsætte som formand, men ser ikke nogen afklaring i det.

- Venstre vil være fastlåst, og der vil ingenlunde være kommet ro på fløjkampene. Det vil også besværliggøre partiets naturlige lederskab af blå blok, for de vil være fanget i udmeldingen om et muligt regeringssamarbejde med Socialdemokratiet.

- Jeg kan ikke se det helt store positive udkomme for Venstre i dette her, siger Erik Holstein.

/ritzau/