Efter længere tids tilnærmelser mellem Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti og uenighed med Radikale Venstre om udlændingepolitikken, måtte den dag komme, hvor Mette Frederiksen tonede rent flag og sagde åbent, at hun gik efter en S-mindretalsregering.

Det vurderer flere politiske kommentatorer efter, at S-formand Mette Frederiksen i en kronik i Jyllands-Posten slår fast, at hun bryder med 25 års traditioner for SR-regeringer.

»Hvis vælgerne betror os ansvaret efter næste valg – ønsker vi at danne en socialdemokratisk etpartiregering. Det er den eneste måde, hvorpå vi både kan fortsætte den stramme udlændingepolitik og samtidig kan trække Danmark i en retning, der er både grønnere og mere retfærdig,« skriver hun.

Og det er ikke tilfældigt, at en sådan melding kommer inden partiets sommergruppemøde og kongres, vurderer TV 2s politiske kommentator, Peter Lautrup-Larsen.

»Ved at komme med meldingen nu, time den til grundlovsdag, får hun hele skraldet, hele debatten og opgøret med De Radikale nu. Hun får det ikke i en valgkamp, hvor hun sikkert havde været tvunget til at sige det,« siger han og minder om historien.

Anker Jørgensens periode med S-regeringer førte nemlig til folketingsvalg i 1971, 1973, 1975, 1977, 1979 og i 1981.

Også Politikens Amalie Kestler dvæler i en analyse ved det historiske faktum, at tidligere etpartiregeringer har haft en svær gang på jord.

»Den her melding gør i al fald spillet endnu mere åbent på Christiansborg, end det har været i mange år. Det, der virker som en lettelse for S nu, kan også gå hen og blive en byrde. For en etpartiregering kan blive et meget ensomt sted at være. Mette Frederiksen har samtidig en formulering om, at det forudsætter, at 'den parlamentariske situation tilsiger det'. Det er der jo en smule elastik i,« skriver hun.

Meldingen giver lejlighed til at stille tre spørgsmål, påpeger Altingets chefredaktør, Jakob Nielsen, i sin analyse. Hvem skal føre den økonomiske politik, hvor skal pengene komme fra og vil DF have mere?

»Samlet sætter det DF i en meget central position for en eventuel kommende S-regering – også selv om man ser bort fra udlændingespørgsmålet. Mette Frederiksen får brug for DFs velvilje for at få pengene til at passe. Og på den måde kan cirklen hurtigt vende tilbage til udgangspunktet: nemlig om DF er tilfreds med at fastholde den nuværende udlændingepolitik,« spørger Jakob Nielsen.

Berlingskes politiske kommentator Thomas Larsen hæfter sig ved, at Dansk Folkeparti nu er tættere på at kunne kalde sig et ægte midterparti.

»Bliver Mette Frederiksen ny statsminister, vil hendes frigørelse fra de Radikale gøre det endnu mere oplagt for Thulesen at samarbejde med S. På vigtige områder – indenfor f.eks. den økonomiske politik, arbejdsmarkeds-, velfærds- og socialpolitikken – vil de to partier kunne arbejde sammen. Dermed vil DF ironisk nok kunne overtage de Radikales nøglerolle som partiet, der kan samarbejde til begge sider i Folketinget. Hvilket omvendt må være det ultimative rædselsscenarie for Morten Østergaard,« skriver han.