Fire ud af fem folketingsmedlemmer forlader Alternativet efter et opgør, der truer partiets eksistens.

Alternativet vil ikke overleve næste folketingsvalg, efter at fire folketingsmedlemmer herunder partistifter Uffe Elbæk har forladt partiet mandag.

Det vurderer politisk kommentator Hans Engell og analytiker Erik Holstein fra netmediet Altinget.

- Det er en definitiv dødsdom over Alternativet. Det har ingen som helst chance for at køre videre som et parti, der kan komme ind ved næste folketingsvalg.

- De lukker og slukker ikke i morgen, Fock har stadig en pæn del af baglandet bag sig, men de har en mikroskopisk mulighed for at overleve næste folketingsvalg, siger Erik Holstein.

Folketingsmedlemmerne Uffe Elbæk, Rasmus Nordqvist, Sikandar Siddique og Susanne Zimmer har mandag forladt partiet efter et opgør med politisk leder Josephine Fock.

Det eneste tilbageværende folketingsmedlem er Torsten Gejl.

Josephine Fock blev 1. februar valgt som leder af partiet af baglandet, men folketingsgruppen havde ikke tillid til hende.

For nogle uger siden beskyldte anonyme kilder i dagbladet Information Fock for at overfuse og ruske i ansatte, da hun sad i Folketinget under Uffe Elbæks ledelse.

Politisk kommentator Hans Engell tror heller ikke på Alternativet.

- Det er et total kollaps, og det er klart, at folketingsgruppens flugt gør tingene umulige for Josephine Fock. Det er en logisk konsekvens af de seneste ugers udvikling, siger han.

Det er endnu for tidligt at sige, om de fire løsgængere nu vil stifte et nyt parti.

- Det er ikke til at sige, hvad de har aftalt. Et nyt parti vil få det meget, meget svært. Man risikerer bare stemmespild på den rødgrønne front, siger Hans Engell.

Alternativet har også en borgmester i København og på Fanø, samt en snes byråds- og regionrådsmedlemmer. Det vides endnu ikke, om de vil fortsætte i partiet.

- Der vil være et antal, som forsvinder til andre partier. Det er primært SF, Enhedslisten og De Radikale, der kommer til at høste tidligere medlemmer, og måske det nystiftede veganerparti. Det bliver en kannibalisering på den røde side, siger Hans Engell.

Fock vil kæmpe videre.

- Nu skal jeg sørge for, at vi arbejder videre. Jeg er ikke i tvivl om, at partiet kan overleve dette her, siger Josephine Fock.

