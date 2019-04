Hans Engell vurderer, at statsminister Lars Løkke Rasmussen udskriver folketingsvalget i næste uge.

26. maj er det bedste bud på en dato for folketingsvalget.

Det vurderer politisk kommentator Hans Engell.

Den sidste større politiske aftale, der kan komme på plads inden et valg, er om en forbedret seniorførtidspension, og derefter har statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) ikke mere på sit bord, mener Engell.

- Udskrivelsen af valget kommer formentlig til at finde sted mellem 2. og 5. maj. Løkke har ikke mange muligheder tilbage, siger Engell.

26. maj er der i forvejen valg til Europa-Parlamentet. Dermed kan der komme dobbeltvalg den dag. Og hvis folketingsvalget finder sted 26. maj, vil det for første gang finde sted på en søndag.

Også Avisens Danmarks politiske redaktør, Thomas Funding, mener, at 26. maj er bedste bud for et folketingsvalg. Dog med det forbehold, at meningsmålingerne bør være bedre end nu, hvor blå blok står til at miste flertallet.

Helle Ib, der er Børsens politiske kommentator, peger ligeledes på 26. maj. Men hun er dog i tvivl om, hvorvidt Løkke vil vente helt til deadline. Senest skal valget til Folketinget holdes 17. juni.

Forhandlingerne om en forbedret seniorførtidspension blev genoptaget efter påskeferien. Regeringen, Dansk Folkeparti og De Radikale forhandler om en aftale på det område.

