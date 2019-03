Mens sagens om krænkelser i Socialdemokratiets ungdomsparti, DSU, i disse dage ruller for fuld kraft, er partiformand Mette Frederiksen tavs.

Blandt politiske kommentatorer er der uenighed om, hvad det skyldes.

B.T. har gennem nogle dage forsøgt at få en kommentar fra Mette Frederiksen i forbindelse med, at en tidligere formand for DSU måtte forlade posten, efter det blev gjort klart for ungdomspartiets hovedbestyrelse, at han havde opført sig upassende over for fem kvindelige medlemmer.

Men hver gang B.T. beder om et interview om sagen, hvor det er kommet frem, at den socialdemokratiske top var informeret, har svaret været, at Mette Frederiksen ikke har en kommentar.

Tidligere DSU-formand Lasse Quvang Rasmussen (tv.) løj om årsagen til sin afgang. Socialdemokratiets top var orienteret og kendte dermed til dækhistorien.

Derefter henvises til partiets gruppesekretær, Henrik Dam Kristensen, der torsdag forklarede, at han mente, DSU's ledelse havde håndteret sagen fra 2017 'super'.

Spørger man politisk kommentator Jarl Cordua, handler det for Socialdemokratiet om ikke at få Mette Frederiksen indblandet i en betændt sag.

»Mette Frederiksen bliver involveret, hvis hun siger noget. Så man gør, hvad man kan, for at holde hende ude af sagen. Hun skal slet ikke udtale sig, og så håber man, at medierne får noget andet at tage sig til efter nogle dage,« siger Jarl Cordua og uddyber:

»Det handler om at parkere sagen et andet sted end på Mette Frederiksens skrivebord.«

Det ønsker B.T. at spørge Mette Frederiksen om Er Frederiksen enig med Henrik Dam i, at ledelsen i DSU har håndteret sagen super godt?

Hvad mener Frederiksen om, at ungdomspartiet direkte har løjet for offentligheden om grunden til den tidligere DSU-formands afgang?

Hvad mener Frederiksen om, at Socialdemokratiets pressetjeneste var informeret om DSUs dækhistorie/løgn, samt at S-pressetjenesten tilsyneladende ikke havde nogle indvendinger imod denne?

S-toppen var ifølge Henrik Dam vidende om krænkelserne begået af tidl. DSU-formand Quvang. Var Mette Frederiksen også vidende om det?

Søs Marie Serup, der tidligere har fungeret som særlig rådgiver for Lars Løkke Rasmussen og har siddet i partiets maskinrum, mener dog, at årsagen til, at Mette Frederiksen holdes ude af sagen, formentlig skyldes noget mere lavpraktisk.

»I et parti har man skarpe arbejdsfordelinger. Og man har typisk en person - det kunne være en gruppeformand eller politisk ordfører - til at udtale sig om sager vedrørende ungdomspartiet,« siger Søs Marie Serup.

»For mig at se er sagen ikke stor nok til, at Mette Frederiksen bør udtale sig. Så det er ikke usædvanligt, at hun ikke udtaler sig.«

»Anders Samuelsen har, så vidt jeg ved, heller ikke udtalt sig om sagen i LAU (Liberal Alliance Ungdom, red.), og det har Søren Pape heller ikke med Konservativ Ungdoms sag,« siger Søs Marie Serup.

Sagen om krænkelser i DSU tog for alvor fart, da den tidligere formand Lasse Quvang Rasmussen gik på Facebook og fortalte, at den første forklaring af, hvorfor han valgte at trække sig som formand, ikke var den sande version.

Lasse Quvang Rasmussens opslag på Facebook 6. marts 2019, hvor han fortæller den virkelige årsag til, hvorfor han han trak sig som formand.

Oprindeligt var årsagen, at han var overbelastet og udmattet. Den løgn blev også formidlet til pressen af næstformanden Morgan Krüger, der til Altinget sagde 'nej, det har der ikke' til spørgsmålet om, hvor vidt der havde været problemer med Lasse Quvang Rasmussens formandsskab.

I virkeligheden handlede det dog om, at flere kvindelige medlemmer af DSU havde følt, at han havde haft en grænseoverskridende adfærd over for dem.

Den hemmeligholdte sandhed var også blevet videreformidlet via partisekretær Jan Juul Christensen til Socialdemokratiets top, som ifølge Henrik Dam Kristensen rådgav ungdomspartiet i pressehåndtering.