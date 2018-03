En række af de forslag, regeringen vil præsentere torsdag, udfordrer liberale grundprincipper, lyder det.

København. Det ghettoudspil, som regeringen præsenterer torsdag, kan få stor betydning for næste folketingsvalg. Det vurderer Berlingskes politiske kommentator, Thomas Larsen, forud for den officielle præsentation torsdag.

- Jeg mindes ikke at have set et udspil, der er lige så vidtgående som det, der er på vej, siger han.

- Det her udspil kan blive af en sådan karakter, at det kan få en meget stor indvirkning på næste valgkamp. Og i virkeligheden også være med til at definere, hvem der vinder næste valg.

Selv om udspillet først præsenteres torsdag formiddag, er en del af forslagene i det allerede offentliggjort de seneste dage. Blandt andet vil regeringen foreslå særlige strafzoner, hvor visse typer af kriminalitet skal straffes dobbelt.

Regeringen vil også foreslå, at børn fra de udsatte områder automatisk skal opskrives til daginstitutioner. Og boligområder på regeringens ghettoliste skal kunne eksproprieres af staten i særlige tilfælde, lyder et andet forslag.

En række af forslagene udfordrer de liberale grundprincipper, vurderer Thomas Larsen.

- Der tror jeg helt klart, at Lars Løkke Rasmussen er ude i en balanceakt. For det bliver et meget vidtgående udspil, siger Thomas Larsen.

Den kommende tid vil der udspille sig en kamp om dagsordenen, forudser Thomas Larsen. En række eksperter har de seneste dage kritiseret regeringen for at overdrive problemerne i de udsatte boligområder.

Og for at tage for drastiske og de forkerte redskaber i brug.

Thomas Larsen hæfter sig dog ved, at meningsmålinger viser, at mange danskere er enige med politikerne i, at problemerne i ghettoområderne er for store.

Samtidig har Socialdemokratiet rykket sig markant med det udlændingeudspil, partiet præsenterede for nylig. Og også De Radikales leder, Morten Østergaard, er i færd med at justere partiets politik på området, påpeger Larsen.

- Så vi ser en række af nøglepartierne i dansk politik, der samler sig om det her område og er klar over, at de skal lægge politik frem på det her område, siger Thomas Larsen.

Derfor har regeringen de bedste chancer for at vinde kampen om dagsordenen, lyder hans vurdering.

