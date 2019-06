Det kan ifølge Erik Holstein ikke afvises, at Venstre kan tiltrække nogle nye vælgere i sidste øjeblik.

Det er overhovedet ikke sandsynligt, at Socialdemokratiet vil indgå i et regeringssamarbejde med Venstre efter folketingsvalget.

Det mener Erik Holstein, politisk kommentator hos Altinget.

Tirsdag siger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i et interview med TV2 News, at han vil arbejde for at danne en regering over midten. Og at det nu bliver hans første prioritet.

- Jeg tror overhovedet ikke, at det kan lade sig gøre. Jeg tror langt hellere, at socialdemokraterne vil tage et nyvalg end at gå ind i den konstellation, siger Erik Holstein.

Han pointerer dog, at Løkkes udmelding godt kan ende med at gøre noget godt for Venstre - men at det er et sats.

- Jeg kan godt se nogle perspektiver i det. For han kan jo håbe, at det kan give ham nogle midtervælgere - nogle, der ligger lige på nippet mellem socialdemokraterne og Venstre, siger han og tilføjer:

- Omvendt gør han sig også meget sårbar til den anden fløj. Det er jo et meget godt boost både til LA og DF (Liberal Alliance og Dansk Folkeparti, red.) op til valget, at Løkke kommer med sådan en melding. Så det er et sats fra hans side, siger Erik Holstein.

/ritzau/