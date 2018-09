Venstres nye annoncekampagne skal ses som et strategisk forsøg på at vinde terræn på velfærdsdagsordenen.

København. Der er ikke noget overraskende i, at Venstre i en stor annoncekampagne forsøger at markedsføre sig som et velfærdsparti.

Det mener Børsens politiske kommentator, Helle Ib.

- Valget nærmer sig, og så gør partierne helt naturligt det, at de prøver at mindske konkurrenternes forspring på de områder, hvor de står svagest.

- Venstre gjorde det på det grønne område i foråret, og nu er turen så kommet til velfærden, siger hun.

Der er tale om et kursskifte for partiformand Lars Løkke Rasmussen, der for tre år siden gik til valg på at gennemføre nulvækst i det offentlige.

- Han har i en årrække som Venstre-formand forsøgt at trække partiet over i en liberal retning. Men nu nærmer valget sig, og så skruer man lidt ned for den del og op for velfærden.

- Det er samme strategi, som Anders Fogh Rasmussen brugte i sin tid, og som var medvirkende til at holde rød blok fra magten, siger Helle Ib.

Hun forventer, at kampagnen vil afføde en diskussion om, hvor meget de 75 milliarder reelt har betydet, og at oppositionen vil stille spørgsmålstegn ved regeringen som garant for velfærd.

- Omvendt er det svært i dag for venstrefløjen at stille det op som et valg mellem velfærd eller skattelettelser, som man traditionelt har gjort.

- Regeringen har jo netop skruet ned for ambitionen om at gennemføre skattelettelser.

- Når finansloven formentlig er blevet vedtaget, vil der formentlig i kroner og ører være meget lille forskel på regeringens og Socialdemokratiets bud på væksten i det offentlige forbrug. Det vil være peanuts i den store sammenhæng, siger kommentatoren.

Socialdemokratiet har et mål om en vækst i det offentlige forbrug på 0,65 procent. Regeringens finanslovsudspil lægger op til en vækst på 0,4 procent.

/ritzau/