LA's leder vil gøre ende på uro i partiet. Men nylig beslutning har haft modsatte effekt, mener kommentator.

Det har skabt en "helt unødvendig uro", at Liberal Alliances hovedbestyrelse har ekskluderet det fremtrædende partimedlem Søren Kenner.

Og det er LA-leder Alex Vanopslaghs første alvorlige fejl at lade det ske.

Det mener Erik Holstein, politisk kommentator hos Altinget, om ekskluderingen, der efterfølgende har fået landsformand Leif Mikkelsen til at trække sig fra posten før tid.

- Liberal Alliance står i en lige så kritisk situation, som Alternativet gør. Det er et parti, der har fået en lussing ved valget og nærmer sig spærregrænsen, og så kommer der intern uro.

- Det er det sidste, man har brug for. Jeg synes, at Vanopslagh har klaret sig rigtig fint på mange måder. Men at han agerer så hårdt i den her situation, virker som hans første alvorlige fejl, siger Erik Holstein.

I et opslag i en intern gruppe for Liberal Alliances medlemmer på Facebook har Alex Vanopslagh ifølge Berlingske understreget over for sine partifæller, at der skal gøres "en ende" på uroen i partiet.

Men at sige farvel til et kritisk partimedlem i form af Søren Kenner, der havde rettet kritik mod ledelsen, er den forkerte vej frem, mener Holstein.

Det er især ærgerligt for partiet, med tanke på at dramaet om Simon Emil Ammitzbøll-Billes afsked endelig havde lagt sig, lyder det.

- Så kommer der en ny omgang uro nu, og det synes at være helt unødvendigt. Det er meget underligt i et liberalt demokrati, at man ikke kan tage en konstruktiv diskussion om partiets retning.

- Det skaber en helt unødvendig uro. Hvis han havde taget diskussionen med åbne arme og bredt den ud til et positivt indspark, så havde han stået i en anderledes god situation nu, siger Erik Holstein.

Efter at Leif Mikkelsen har trukket sig på et ekstraordinært landsmøde mandag, har hovedbestyrelsen konstitueret Alex Vanopslagh som landsformand. Dermed er han både politisk leder og formand for landsledelsen.

Liberal Alliance led et stort nederlag ved valget 5. juni, hvor partiet gik fra 13 til fire mandater. Efterfølgende har Simon Emil Ammitzbøll-Bille også meldt sig ud af partiet for at stifte partiet Fremad.

Dermed består folketingsgruppen i dag kun af Alex Vanopslagh, Henrik Dahl og Ole Birk Olesen.

