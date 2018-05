Statsministeren er med valget af Tommy Ahlers gået efter en særlig type erhvervsmand, vurderer chefredaktør.

København. Et symbol på den større rolle, nye virksomheder og ny teknologi skal spille for Danmark i fremtiden.

Sådan vurderer Niels Lunde, der er erhvervskommentator og medlem af chefredaktionen på Børsen, valget af Tommy Ahlers som ny minister. Han afløser onsdag Søren Pind som uddannelses- og forskningsminister for Venstre.

- Der er et tydeligt signal i, at der kommer en iværksætter ind i regeringen, og endda det vi kalder en tech-iværksætter, siger Niels Lunde.

- I gamle dage ville man have kigget i det mere traditionelle erhvervsliv efter en minister, men Tommy Ahlers har en profil, som illustrerer en ny tid. I erhvervslivet begynder de her mennesker at fylde mere og mere, og det er det her en anerkendelse af, uddyber chefredaktøren.

Tommy Ahlers er blandt andet kendt for at være med i panelet i iværksætterprogrammet "Løvens Hule" på DR1.

Den nyudnævnte minister er hentet udefra og ikke medlem af Folketinget. Han er dog medlem af regeringens Disruptionråd og sad i spidsen for et iværksætterpanel, der kom med anbefalinger til Erhvervsministeriet i 2017.

Tommy Ahlers er oprindeligt uddannet jurist fra Københavns Universitet i 2000. Han indrømmer, at hans erfaring med politik er begrænset.

