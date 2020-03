Virkeligheden banker på hos regeringen efter udligningsforhandlinger igen er ramt af tumult, siger ekspert.

Der er igen vrede og kaos i forhandlingerne om den udligningsreform, som regeringen præsenterede i februar. Senest er et regeringsnotat fra forhandlingerne lækket.

Og det har igen fået Venstre op i det røde felt. Ifølge politisk kommentator Noa Redington er der ikke tale om teatertorden. Og det tumultariske forløb rammer regeringen.

- Forløbet har punkteret den boble, regeringen har levet i, hvor der ikke har været en opposition, og hvor pressen har givet medløb, siger han.

- Dette her forløb har ganske enkelt vist, at virkeligheden banker på for regeringen, siger Noa Redington. Han peger også på støttepartiernes kritik af manglende klimahandling, som et sted, hvor regeringen er i modvind.

- Man har ligget i læ, men begynder nu at blive presset. Når vi kigger tilbage om et par måneder, så vil man sige, at det var nu, det ændrede sig, og at virkeligheden kom tilbage i dansk politik.

Der har også været tale om et rodet forløb omkring regeringens udligningsudspil. Først var der en bølge af kritik, fordi regeringen ikke fremlagde tal og beregninger.

Dernæst kom der kritik, fordi nogle forhandlingsparter følte sig misinformeret. For at gøre ondt værre blev en intern, socialdemokratisk mail om angreb på Venstre lækket. Og senest er altså et fortroligt regeringsnotat lækket.

- Forløbet og lanceringen af reformen er uhørt. Regeringen har nok været for fiffige med ikke at lægge tal og beregninger frem.

- Og nu kommer de her lækager. Så på alle måder en forhandling, der er ved at kuldsejle, og det kan ikke afvises, at det falder til jorden, siger Noa Redington.

Politisk virker de to partier ikke uoverskueligt langt fra hinanden. Men alligevel kan virakken godt stoppe reformen.

- Denne her forhandling er også baseret på, at der må være tillid. For både Socialdemokratiet og Venstre bliver nødt til at skuffe nogle af deres egne borgmestre.

Trods onsdagens læk siger Venstres finansordfører, Troels Lund Poulsen, torsdag, at partiet vil møde op, hvis finansminister Nicolai Wammen (S) ringer. Og partierne har da også en interesse i, at komme frem til en aftale.

- Bare det, at de stadig sidder og forhandlinger, indikerer, at der er en interesse i at løse det her, siger Noa Reddington.

- Det er Venstre og Socialdemokratiet, der har den store fordel ved at få lavet et nyt udligningssystem. Det er deres borgmestre, der råber efter det. Men stemning er dårlig, meget dårlig.

