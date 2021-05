Udspil om uddannelse i provisen viser den socialdemokratiske analyse af Danmark, mener politisk kommentator.

I et nyt udspil ønsker regeringen at rykke studiepladser væk fra de store byer og ud til provinsen.

Men udspillet er ikke nogen overraskelse, mener politisk kommentator og tidligere særlig rådgiver for Helle Thorning Noa Redington.

Han mener, at udspillet afspejler Socialdemokratiets tankegang, når det kommer til sammenhængen mellem by og land.

- En kæmpe del af den socialdemokratiske analyse af Danmark er, at Danmark er ved at knække over. At København er ved at suge saft og kraft ud af resten af landet, og at centraliseringen skal rulles tilbage, siger han.

Ifølge udspillet vil regeringen oprette 25 nye uddannelsessteder i provinsområder og indføre et loft på de videregående uddannelser i København, Aarhus, Odense og Aalborg.

Det stemmer overens med regeringens valgløfter, og ønskerne fra de borgere som stemte Socialdemokratiet ind, mener Noa Redington.

- I Folketinget slås en stor gruppe partier, om de samme vælgere. Både Socialdemokratiet, Venstre og DF kæmper om stemmerne fra borgere udenfor de større byer.

- Derfor giver udspillet god mening, og det vil af samme årsag nok også opnå bred opbakning i Folketinget, siger han.

I forbindelse med udspillet har regeringen meldt ud, at man først vil starte forhandlingerne efter sommerferien.

Den udmelding kan være et tegn på, at regeringen ønsker en anden dagsorden end den, der har domineret de sidste uger, mener Noa Redington.

- Man kan ikke lade være med at tænke at regeringen har et dybfølt ønske om ikke at snakke mere om Langeland, eller hjemtagelsen af de danske børn og deres mødre i Syrien, da regeringen formentlig har haft de værste uger i sin levetid.

- Og et udspil som dette vil blive diskuteret vidt og bredt og komme til at fylde meget i debatten, siger han.

Udspillet med titlen "Tættere på - flere uddannelser og stærke lokalsamfund" fremlægges af regeringen torsdag klokken 13.

/ritzau/