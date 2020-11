Mogens Jensen - og Mette Frederiksen for den sags skyld - har givet ulovlig ordre om at aflive mink.

Mogens Jensen (S) er minister for lidt af hvert, men det er i hans rolle som fødevareminister, at den socialdemokratiske næstformand i disse dage er havnet i en gevaldig politisk modvind.

Den begyndte onsdag i sidste uge, hvor regeringen med statsminister Mette Frederiksen (S) i spidsen, annoncerede, at alle mink i Danmark skulle aflives.

Efterfølgende er det kommet frem, at der er ikke er lovhjemmel til at aflive alle mink.

Men Mogens Jensen, der også er minister for fiskeri og ligestilling samt minister for nordisk samarbejde, overlever krisen. Det vurderer politisk kommentator Hans Engell.

- Medmindre der kommer nye og stærkt afslørende oplysninger frem i morgen under et samråd eller på anden vis, så tror jeg, at Mogens Jensen overlever som minister, siger Engell.

Mogens Jensen skal onsdag i samråd om håndteringen af coronasmitte blandt mink og minkbranchens fremtid.

Aflivningen af mink er ifølge regeringen vigtig for folkesundheden og en kommende vaccine mod corona. Derfor skal op til 17 millioner - raske og syge - mink i Danmark skal aflives. På grund af en mutation af coronavirus i mink.

Mutationen kan betyde, at en kommende vaccine i værste fald vil være mindre effektiv.

Partierne i blå blok mener, at Mogens Jensen bør gå af. Mette Frederiksen udtalte tirsdag, at hun søndag blev gjort opmærksom på, at der ikke var lovhjemmel på plads.

Men først tirsdag sendte Fødevarestyrelsen et brev til minkavlerne om sagen. Og det er i sidste ende fødevareministerens ansvar, mener statsministeren.

- Det er min klare forventning, at fødevareministeren selvfølgelig gør det, sagde Mette Frederiksen tidligere tirsdag.

- Jeg har en klar forventning om, at når der opstår fejl, så retter man op på det som minister, tilføjede hun.

At fyre Mogens Jensen vil give et indtryk af, at regeringen ikke har styr på corona-håndteringen, mener Engell. Derfor vil Mette Frederiksen frede sin minister, vurderer han.

- Men vi er i den meget specielle situation, at det er dybt forunderligt, at Mogens Jensen og Mogens Jensens embedsmænd ikke gør det fuldstændig klart, at der er nogle bestemmelser på dette område, som gør, at man bare kan gennemføre aflivning af alle mink uden en lovændring, siger Engell.

Tirsdag har Mogens Jensen fremsat et lovforslag, der skal give myndighederne lovhjemmel til at aflive alle danske mink.

Folketinget mangler endnu at finde en passende kompensation for minkavlerne. Disse forhandlinger begyndte mandag.

/ritzau/