Ifølge Erik Holstein passer Barbara Bertelsen fint ind i billedet som S-regeringens øverste embedsmand.

Statsminister Mette Frederiksen (S) vil stille sit eget hold.

Derfor er det ingen overraskelse, at Statsministeriets departementschef gennem mere end ni år, Christian Kettel Thomsen, stopper og bliver afløst af Barbara Bertelsen.

Det vurderer politisk kommentator på Altinget Erik Holstein, efter at nyheden om udskiftningen på posten som landets mest magtfulde embedsmand kom frem torsdag.

- Barbara Bertelsen var jo en nær samarbejdspartner for Mette Frederiksen i Justitsministeriet.

- Hun (Mette Frederiksen, red.) udnævnte hende derovre, og det var ventet, at Barbara Bertelsen på et tidspunkt ville følge med over i Statsministeriet, siger Erik Holstein.

Barbara Bertelsen har siden 2015 været departementschef i Justitsministeriet. Hun blev udnævnt, da Mette Frederiksen var justitsminister.

- Mette Frederiksen får en samarbejdspartner, som hun er totalt tryg ved, og som hun ved spiller efter samme melodi som hende selv.

- Det passer fint ind i hele billedet af, hvordan hun opbygger centraladministrationen, siger Erik Holstein.

Han peger på, at det ikke er første gang, at Mette Frederiksens regering skifter ud på en vigtig post i det magtfulde embedsværk.

Få uger efter folketingsvalget sidste år stoppede Martin Præstegaard som departementschef i Finansministeriet.

Han lagde i 2018 offentligt afstand til Socialdemokratiets og andre røde partiers kritik af regnemodellerne i Finansministeriet.

Ifølge Erik Holstein havde Martin Præstegaard derfor reelt ikke mulighed for at fortsætte i jobbet, da rød blok fik flertal ved valget sidste år.

Christian Kettel Thomsen har ifølge den politiske kommentator ikke på samme måde været i konflikt med Socialdemokratiets politiske linje.

Han spillede som Statsministeriets departementschef imidlertid en rolle, da socialdemokraten Henrik Sass Larsen i 2011 ikke kunne blive sikkerhedsgodkendt til at blive minister.

- Det var en sag, som Kettel fik kritik af Folketingets Ombudsmand for.

- Så der har længe ligget noget omkring Kettel. Den sag er ikke glemt i Socialdemokratiet, lyder analysen fra Erik Holstein.

/ritzau/