Politisk kommentator Hans Engell mener, at det vil ende med en rigsretssag mod Inger Støjberg (V).

Efter at to uvildige advokater udpeget af Folketinget har vurderet, at der er grundlag for en rigsretssag mod tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V), ser politisk kommentator Hans Engell ikke mange andre udveje, end at den kommer.

Det fortæller han, efter at advokaternes vurderinger er blevet fremlagt for Folketingets partier.

- Det peger stærkt i retning af en rigsretssag. Og det lyder også på Inger Støjberg, som at hun er indstillet på det. Advokaternes melding lyder klar og entydig.

- Jeg kan ikke se andet, end at det lander som en rigsretssag. Også fordi, det bliver meget svært for "lov og orden"-partier som Venstre og De Konservative at stemme nej, siger Hans Engell.

Sagen handler om Inger Støjbergs rolle om en ulovlig instruks fra 2016, om at alle asylpar - hvor den ene var mindreårig - skulle adskilles.

Det har Støjberg nægtet. Men nu har både ombudsmanden, retssystemet, Instrukskommissionen og altså to advokater vurderet anderledes.

/ritzau/