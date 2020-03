Joy Mogensen mangler overblik og er ved at miste grebet på sit ressortområde, mener ordførere.

Kulturminister Joy Mogensen (S) kritiseres for ikke at kæmpe nok for kulturinstitutionerne, der styrtbløder under coronakrisen.

Det mener en række ordførere. Og et politisk flertal kræver derfor, at forhandlingerne om en hjælpepakke på kulturområdet bliver taget helt ud af hænderne på kulturministeren.

Erhvervsministeriet eller Finansministeriet må overtage, mener en række partier ifølge Berlingske.

Ifølge politisk kommentator Hans Engell er situationen alvorlig for regeringen. Især for Joy Mogensen.

Han forudser dog ikke, at hun bliver taget af posten, men snarere, at det hele lander i mindelighed med finansminister Nicolai Wammen (S) for bordenden.

- Det ville være noget af et nederlag for Joy Mogensen, men også regeringen, hvis det ikke lykkes på det her område.

- Men alle udsigter er til, at de bliver enige om en løsning på kultur- og medieområdet i løbet af denne uge, siger Hans Engell.

Han mener ikke, at Mogensen skal frygte at ryge som minister. Slet ikke midt under en coronakrise.

- Men det kan blive nogle vanskelige år, der venter foran Joy Mogensen med en kreds af ordførere, der gør livet svært for hende, siger Engell.

De politiske forhandlinger om hjælpen til de trængte teatre, museer og medier faldt for alvor på gulvet mandag.

Her gik partierne utilfredse fra et møde, hvor Joy Mogensen ifølge flere kilder foreslog en hjælpepakke på 12,5 millioner kroner til distrikts- og ugeaviser.

Derudover skal ministeren have lagt op til at støtte lokale og regionale medier med 23 millioner kroner.

Det er De Radikale, Enhedslisten, Venstre, DF, De Konservative og løsgængeren Uffe Elbæk, som er kritiske over for ministeren.

- Vi har mistet tilliden til, at Joy Mogensen er i stand til at sikre, at vi fortsat har et rigt og velfungerende kulturliv efter krisen, siger De Radikales kulturordfører, Zenia Stampe, til Berlingske.

Kulturordfører Britt Bager (V) udtaler desuden til Berlingske:

- Det er blevet mere og mere tydeligt, at ministeren ikke har noget mandat eller for den sags skyld noget overblik over, hvor de akutte behov er.

/ritzau/