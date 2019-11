'Fuldstændig kaotisk.'

Sådan beskriver B.T.s politiske kommentator Søs Marie Serup situationen i Blå Blok i øjeblikket.

Efter hendes mening er dannelsen af det nye parti Fremad blot endnu et tegn på, at noget er helt galt i den borgerlige lejr.

Endnu et parti vil nemlig føre til endnu mere splittelse og stemmespild i den borgerlige lejr, og det er ikke just det, Jakob Ellemann og co. har brug for lige nu, pointerer hun.

Foto: Philip Davali Vis mere Foto: Philip Davali

'Det nye parti er en gedingen hovedpine' for Blå Blok. Det er som at se tilbage på venstrefløjen i tiden før Enhedslisten, hvor mange små og meget venstreorienterede partier resulterede i stemmespild på tre til fire procent ved folketingsvalg efter folketingsvalg. Der er ingen blok, der har råd til den slags stemmespild,« understreger hun.

Torsdag morgen bekræftede de to tidligere LA'ere Simon Emil Ammitzbøll-Bille og Christina Egelund det, som der har været gisnet om i flere uger nu:

De har stiftet det nye parti Fremad, som har særligt fokus på frihedsrettigheder, ordentlighed i udlændingepolitikken, ambitiøse svar på klimakrisen og et positivt syn på EU.

Søs Marie Serup ser stiftelsen af det nye parti som et symptom på hele Blå Bloks problem.

Christina Egelund og Simon Emil Ammitzbøll-Bille i radiostudiet under Christiansborg for at deltage i P1 Sluseholmen efter nyheden om, at de tidligere profiler for Liberal Alliance stifter partiet Fremad. Foto: Philip Davali Vis mere Christina Egelund og Simon Emil Ammitzbøll-Bille i radiostudiet under Christiansborg for at deltage i P1 Sluseholmen efter nyheden om, at de tidligere profiler for Liberal Alliance stifter partiet Fremad. Foto: Philip Davali

»Det viser, at de borgerlige partier på en eller anden måde ikke er placeret rigtigt. Det er den samme værdimæssige konflikt, der ligger i alle borgerlige partier: Der er noget internationalt mod noget nationalt. Der er noget konservativt over for noget gammeldags liberalt. Der er noget frihed over for kontrol.«

Skal det lykkes den borgerlige lejr at generobre magten, er det efter hendes mening afgørende, at de adskiller sig fra hinanden samtidig med, at de arbejder sammen.

»De blå partier placerer sig ikke særligt godt i forhold til hinanden. Hvis de havde en bedre rollefordeling, så ville Blå Blok se noget sundere ud. Så ville de samlet set supplere hinanden godt og appellere bredt til mange vælgere. I stedet har de slugt den samme problemstilling i de fleste partier. Det gør at billedet af Blå Blok er fuldstændig kaotisk,«

»De står alle sammen og fortolker alle nuancer af grå, og så bliver det hele gråt.«

B.T.s politiske kommentator Søs Marie Serup. Foto: Bax Lindhardt Vis mere B.T.s politiske kommentator Søs Marie Serup. Foto: Bax Lindhardt

Derfor efterlyser Søs Marie Serup nogen i den borgerlige lejr, der kan samle blokken om et fælles mål.

»Der mangler nogle, der løfte blikket og skabe en retning. De indre analyser i partierne er mere partiegoistiske end, at man tror på en samlet blokløsning. Det er der ikke noget at sige til, når blokken er splittet i atomer. Men de kommer videre så længe, det er så splittet.

Hvad angår det nye partis chancer for at overleve på længere sigt og komme i Folketinget, er hun heller ikke optimistisk.

»På papiret - som skrivebordsøvelse - så er der i det politiske indhold plads til sådan et parti. Men overfor det står, at det er Simon Emil Ammitzbølls fjerde parti. Det er et troværdighedstab, som kan være fatalt for sådan et projekt,« understreger hun og tilføjer, at de nystiftede partier, som klarer sig, har en klar troværdig leder, som folk slutter op omkring.

(ARKIV) Simon Emil Ammitzbøll taler til pressen foran Folketingssalen efter Lars Løkke Rasmussen har udskrevet valg, tirsdag den 7. maj 2019. Der har de seneste uger været rygter om, at tidligere LA-profiler ville stifte parti. Nu er det bekræftet. Det skriver Ritzau, torsdag den 7. november 2019.. (Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere (ARKIV) Simon Emil Ammitzbøll taler til pressen foran Folketingssalen efter Lars Løkke Rasmussen har udskrevet valg, tirsdag den 7. maj 2019. Der har de seneste uger været rygter om, at tidligere LA-profiler ville stifte parti. Nu er det bekræftet. Det skriver Ritzau, torsdag den 7. november 2019.. (Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Marie Odgaard

»Simon Emil har et troværdighedsproblem. Det er hans fjerde parti, og så begynder man at være noget slidt i kanten.«

De to tidligere topfigurer i Liberal Alliance, skal nu ud at samle de nødvendige underskrifter før deres parti overhovedet er opstillingsberettiget til næste folketingsvalg. Skulle det lykkes, understreger Søs Marie Serup, at der stadig er lang vej.

Selv om hun ikke er blind for, at det er en klar fordel for et nyt parti, at de i kraft af Simon Emil Ammitzbøll-Billes mandat allerede er repræsenteret i folketinget.

»Men det er ikke nok at samle de underskrifter, der er nødvendige. Man skal også overbevise vælgerne om, at man er levedygtig, og at det ikke er stemmespild at stemme på dem. Og der er meget langt.«