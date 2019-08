Hvis man ikke er blevet mæt af politik oven på folketingsvalget i juni, så kan man godt begynde at finde kniv og gaffel frem.

Magtspillet i Venstre spidser nemlig til i en sådan grad, at det lugter af et snarligt stort opgør.

Til Berlingske går Venstres næstformand og nyvalgte gruppeformand Kristian Jensen direkte imod, hvad formand Lars Løkke Rasmussen har sagt tidligere.

Eksempelvis skyder Kristian Jensen den tidligere statsministers ønske om en regering med Socialdemokratiet ned og beklager sig over, at han ikke fik det at vide tidligere end et par dage før,

»En SV-regering er ikke svaret, og jeg tror, der fra de andre borgerlige partier er en forventning om, at hvis vi skal stå i spidsen for det borgerlige samarbejde, så skal vi også sige det klart og tydeligt,« siger han til Berlingske.

Og selvom Kristian Jensen i interviewet ikke vil kalde det en fejl af Lars Løkke Rasmussen at bejle til Socialdemokratiet, og han siger, at han stadig har tillid til formanden, så er den politiske kommentator Jarl Cordua ikke i tvivl om baggrunden for udmeldingen.

»Når han vælger at give et interview med Berlingske på den måde, så er det et opgør med formanden,« siger Jarl Cordua til B.T.

»Han forsøger at sige det på den pæneste måde, men det er en decideret udfordring af Lars Løkkes politiske linje,« forklarer han.

Kristian Jensen mener, at Venstre bør gå efter en borgerlig regering, selvom han ikke er afvisende over for at samarbejde bredt. Men udgangspunktet skal være borgerligt.

Torsdag starter sommergruppemødet i Venstre. Det er et møde, Jarl Cordua karakteriserer som et af de vigtigste gruppemøder i partiet i mange år.

Derfor er også nøje planlagt af Kristian Jensen at komme med det her interview dagen før netop det sommergruppemøde, mener Jarl Cordua. Han har svært ved at se, hvordan det nu kan gå stille for sig, når partiet samles.

»Det er jo noget nær en krigserklæring af Kristian Jensen. Han udfordrer formandens autoritet. Det er en optrapning af den uoverensstemmelse, som man hele tiden har vist mellem de to parter i forhold til den politiske linje.«

»Det store spørgsmål er så, hvad Lars Løkkes modreaktion bliver. Hvis Løkke ikke er enig, hvad så? Og hvis han er enig med Kristian Jensen i, at man skal gå efter en borgerlig regering, så er Løkkes projekt dødsdømt. Det er trods alt et projekt, han har skrevet en bog om,« forklarer Jarl Cordua med henvisning til samtalebogen 'Befrielsens øjeblik'.

Spørgsmålet er altså, hvad formanden gør nu. Om han kan finde på at trække sig, eller om han vil gøre det direkte modsatte - tage kampvalget med Kristian Jensen.

»Jeg siger ikke, at Løkke er færdig, men det her er en næstformand, som udfordrer ham. Og Kristian Jensen ved, hvad han selv har gang i. Han har sikkert sine folk på plads og flertallet bag sig,« forklarer Jarl Cordua.

Der venter altså ikke nogle stille dage på Venstres sommergruppemøde.