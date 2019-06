Noa Redington mener, at Socialdemokratiet gør klogt i at blive mere konkret om retten til tidlig folkepension.

Ikke det helt store problem på kort sigt. Men en mulig møgsag på den lange bane.

Sådan beskriver politisk kommentator Noa Redington, at Socialdemokratiet i regeringsforhandlingerne med rød blok ikke kom igennem med et af partiets store slagnumre i valgkampen, retten til en tidlig folkepension for nedslidte.

- I forhold til nedslidning virker det ikke, som om nogen i fagbevægelsen, SF eller Enhedslisten har tænkt sig at angribe regeringen for at have svigtet sine løfter.

- Så længe løftebrudsdiskussionen og skytset kun kommer fra oppositionen, kan regeringen håndtere det.

- Men hvis Socialdemokratiet helt skal opgive tanken om differentieret folkepension, vil det være noget, der vil forfølge Mette Frederiksen ind i næste valgkamp, siger han.

Jyllands-Posten fortæller fredag, at der mandag 24. juni, dagen før rød blok indgik en aftale, i et aftaleudkast stod, at en ny regering ville arbejde for, at "nedslidte lønmodtagere får bedre muligheder for værdigt at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet".

Den tekst kom imidlertid ikke med i den endelige aftale, der afsluttede de knap tre uger lange regeringsforhandlinger.

Statsminister Mette Frederiksen (S) sagde onsdag, at hun "nægter at tro på, at vi ikke kan finde et flertal i Folketinget for det".

Torsdag sagde hun, da S-regeringen blev præsenteret på Amalienborg, at den som det første vil gå i gang med at sikre en differentieret pensionsalder.

Kort før folketingsvalget indgik VLAK-regeringen samt Dansk Folkeparti og De Radikale imidlertid en aftale om seniorpension, og den bliver der foreløbig ikke pillet ved.

Det bliver udfordringen for Mette Frederiksen, siger Noa Redington.

- Hvordan kan de gribe det an, når både Dansk Folkeparti og De Radikale siger, at de ikke har tænkt sig at bryde den aftale, der ligger nu, og at det først kan blive på den anden side af et valg?

- Det er helt uklart, men Socialdemokratiet bliver nødt til at skabe en troværdighed om, at man vil prøve at løfte opgaven. Det har Mette Frederiksen selv sagt meget bombastisk, at hun vil stå i spidsen for, siger den politiske kommentator.

Socialdemokratiet sagde før valget, at planen om en ret til tidligere folkepension skal udarbejdes i samarbejde med arbejdsmarkedets parter.

Partiet erklærede sig klar til at sætte tre milliarder kroner af årligt, men var ellers ikke konkret i forhold til detaljer.

- Det er stadig uklart, hvordan en differentieret folkepension skal se ud.

- Nu har de fået adgang til de store regnemaskiner (i Finansministeriet, red.), så det kunne være, at de skyldte vælgerne at blive konkrete om, hvordan det skal se ud, siger Noa Redington.

/ritzau/