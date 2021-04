Kristendemokraterne blev senest valgt ind i Folketinget for 20 år siden. Det skal Jens Rohde lave om på.

Kristendemokraterne har en god chance for at blive valgt ind i Folketinget ved næste valg.

Det mener politisk kommentator Hans Engell, efter at det mandag kom frem, at folketingsmedlem Jens Rohde med en fortid som profil i både Venstre og De Radikale er blevet kristendemokrat.

- Det ligner et fornuftsægteskab. Kristendemokraterne var tæt på at blive valgt ind ved seneste valg. Jeg vil ikke sige, at dette er sidste udkald nu, men det her er partiets chance, siger Engell.

Partiet blev senest valgt ind i Folketinget i 2001. Siden hen er missionen mislykkedes flere gange. Ved 2019-valget fik partiet 1,7 procent af stemmerne og var således ikke langt fra spærregrænse på 2,0 procent.

KD er allerede opstillingsberettiget, så partiet skal ikke ud på gaden for at samle vælgererklæringer.

Rohde, som i januar forlod De Radikale, bliver partiets politiske ordfører, mens Isabella Arendt er partiets formand.

Duoen vil fremover være partiets profiler udadtil, og den kombination er god, mener Engell.

Sammen vil Rohde og Arendt onsdag præsentere partiets "helhedsplan for et borgerligt forankret Danmark frem mod 2030".

/ritzau/