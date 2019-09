Venstres partisekretær Claus Richter er langt fra populær blandt alle i partiet, siger kommentator.

Det giver god mening, at Venstres partisekretær Claus Richter forlader sin post efter to valg, et bittert formandsopgør og en ny ledelse indsat i partiet.

Det siger politisk kommentator Jarl Cordua.

Claus Richter har været partisekretær for Venstre i otte år og har dermed været en afgørende mand både under Lars Løkke Rasmussens mange personsager og de seneste opgør, der endte med, at Jakob Ellemann-Jensen blev formand. En ny formand, der alligevel skulle sætte sit eget hold på sigt.

- Det er et godt tidspunkt for ham. De har haft to gode valg og formandsopgøret er overstået.

- Han får holdt en god, samlende tale på landsmødet i weekenden. Det er en svær tale, men det lykkes ham at samle fløjene i den.

- Og op til har der været et kampvalg til næstformand, der bliver holdt, uden at kandidaterne river hovederne af hinanden, og at det bliver pinligt. Det er ikke noget dårligt visitkort at forlade partiet med, siger Jarl Cordua.

Claus Richter skriver selv, at det har været en "både fantastisk, udfordrende og til tider barsk rejse" og at partiet lige har været igennem sin "sværeste tid i partiets historie".

- Jeg tror, at manden er mentalt træt og slidt. Det er otte år, der har været hårde, siger Jarl Cordua.

Claus Richter har da også været på arbejde i hele perioden. I 2014 var han i vælten over tøj, rejser og hotelværelser betalt til daværende formand Lars Løkke Rasmussen. Samme år var han en af nøglepersonerne i et formandsskifte, der aldrig kom.

I de seneste måneder har han været bindeled mellem det utilfredse bagland og det nu forhenværende formandskab.

Det har givet mange fjender i partiet.

- Det er langt fra hele vejen rundt, at han vil blive savnet. Richter kan være knaldhård og brutal, siger Jarl Cordua og fortsætter:

- Du kan sagtens finde folk i Venstre med meget voldsomme holdninger til hans person. Men jeg tror ikke, det har været det afgørende for ham.

- Han er slidt, og tidspunktet er det rigtige. For det er alligevel ikke ham, der skal være med om fire år.

/ritzau/