R provokerer S og rød blok med økonomiske krav om råderum, mener politisk kommentator, Hans Engell.

København. Det gavner slet ikke samarbejdet i rød blok, at De Radikales leder, Morten Østergaard, nu kræver et større økonomisk råderum for at støtte Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, som statsminister.

Det siger politisk kommentator Hans Engell.

- Vi er nødt til at forlange, at vi må kende den økonomiske politik, som Socialdemokraterne vil drive regering på, hvis vi skal bakke op, siger Morten Østergaard til Ritzau.

Han udtaler sig efter De Radikales landsmøde i forrige weekend på Hotel Nyborg Strand og før Socialdemokratiets kongres i weekenden i Aalborg.

Det er en provokation, mener Hans Engell.

- Det er en rød klud i forhold til resten af den røde blok. Man bruger flere kræfter på at tale sig fra hinanden end på det modsatte, siger Hans Engell.

- Det opfattes ikke som en hjælpsom melding hos Enhedslisten, SF og næppe heller hos Socialdemokratiet.

Morten Østergaard vil sænke beløbsgrænsen for arbejdere fra lande uden for EU fra 417.800 kroner til 325.000 kroner. Pensionsalderen skal også op for danskere, der ikke er nedslidte, mener han.

- Det er lidt uforståeligt, at De Radikale efter de store opgør om udlændingepolitikken nu finder nye områder, hvor de kan lægge kant til de andre partier i blokken, mener Hans Engell.

Børsens politiske kommentator, Helle Ib, mener, at De Radikale lettere kan høste småsejre fra Socialdemokratiet om økonomi end om udlændinge.

- De Radikale gør klogt i at fokusere mere på økonomi. For uanset hvor meget Morten Østergaard vrider og vender sig, kommer der ikke en regering - uanset partifarve - som vil gå ind på De Radikales tanker i udlændingepolitikken, mener Helle Ib.

De Radikale kan måske presse Socialdemokratiet på økonomien. Især de første par år efter 2019 er smalle med få penge til mange valgløfter, påpeger hun.

- Hvis S og rød blok vil leve op til de signaler, de sender om mere velfærd, så kommer S under pres for at udvide råderummet. Det kan ske ved at lave budgetforbedringer, besparelser eller væksttiltag, siger Helle Ib.

/ritzau/