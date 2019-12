Alle partier kan ifølge kommentator se vælgerne i øjnene, efter at ny finanslov faldt på plads mandag aften.

Der blev givet og taget under de usædvanligt lange forhandlinger om finansloven for 2020. Men i sidste ende kan både regeringen, dens støttepartier og Alternativet være tilfreds med resultatet.

Det vurderer Erik Holstein, der er politisk kommentator ved Altinget.

- Det er en finanslov, der er taknemmelig at sælge, fordi det er ikke en sparefinanslov. Det er en finanslov med mange populære tiltag, siger han.

Et godt eksempel er ambitionerne på det grønne område, som ifølge Erik Holstein har fået en fremtrædende plads i finansloven.

- Klimadagsordenen, der var meget dominerende under valget, bliver afspejlet i finansloven og er allerede blevet rost af Greenpeace. Og så er der nogle fokuserede velfærdsløft i forbindelse med minimumsnormeringer og løft af psykiatrien.

- Så der er en række elementer, som gør, at alle partierne bag finansloven egentlig har et godt grundlag for at forsvare den, siger Erik Holstein.

Radikale skulle vise sig at være det stædigste parti under forhandlingerne, og politisk leder Morten Østergaard satte flere gang stolen for døren i den afsluttende fase af forhandlingerne.

Stædigheden har dog kun i et begrænset omgang vist sig at være besværet værd, vurderer Erik Holstein.

- De Radikale kan jo pege på dele af den økonomiske politik. De vil nok også pege på, at det er den grønneste finanslov nogensinde.

- Der hvor man kan sige, at de ikke har fået så meget, er udlændingepolitikken. De har nok ikke helt troet på det, men retorikken var skruet helt op, da man ønskede en helt ny retning for Danmark og så videre.

Mens De Radikale ifølge Erik Holstein må kigge langt efter en ny retning for Danmark på udlændingepolitikken, så vil man i SF utvivlsomt glæde sig over aftalen om minimumsnormeringer.

- Det er der, SF har lagt sine lodder, og der har de fået et resultat, som på sigt flytter noget. De er ikke ene om det, og Enhedslisten har i høj grad også kæmpet for det, men Enhedslisten er så ikke tilfredse med det resultat, som SF er kommet med.

Spørgsmål: Er der nogen tabere med den nye finanslov?

- Nej, det er ikke ligesom finanslovene i Løkke-årene, hvor Anders Samuelsen (tidligere leder i Liberal Alliance, red.) stod tilbage som en afklippet høne. Der er ikke nogen, som er klædt af efter det her. Alle kan pege på de ting, som de har satset på.

