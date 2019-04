Spørgsmål om pensionsalder og tidligere tilbagetrækning kan blive nøgle til valgsejr, mener Helle Ib.

S-formand Mette Frederiksen kom med sit partis pensionsudspil i januar. Socialdemokratiet ønsker blandt andet en differentieret pension.

I weekenden kom statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) så på banen i et interview med Berlingske, hvor han luftede tanker om at justere pensionsalderen fra 2040.

Helle Ib, Børsens politiske kommentator, er ikke i tvivl: Emnet bliver brandvarmt i den valgkamp, der venter lige rundt om hjørnet.

Med sin udmelding har Løkke ifølge Helle Ib taget "et drastisk skridt", da Venstre og regeringen er udfordret af S-udspillet.

- Hvis jeg skal pege på ét tema, der ikke handler om udlændinge, men som kommer til at fylde i valgkampen, så bliver det lige præcis disse spørgsmål om danskernes pensionsalder og tidligere tilbagetrækning, hvis man er nedslidt.

- Det her bliver det absolut mest konkrete tema, når vi taler økonomisk politik, siger Helle Ib.

Der skal senest være folketingsvalg 17. juni.

Men hvis regeringen, Dansk Folkeparti og De Radikale inden for få dage laver en aftale om en forbedret seniorførtidspension, så har en række kommentatorer vurderet, at Løkke udskriver valg kort derefter.

Regeringen har kritiseret Socialdemokratiet for at være ukonkret med sit forslag.

Det er også korrekt, at det er uvist, hvilke grupper der skal kunne trække sig tilbage tidligere i S-udspillet. Det skal besluttes i samarbejde med arbejdsmarkedets parter, har partiet udtalt.

Løkkes forslag er dog heller ikke specielt konkret, vurderer Helle Ib. Løkke nævner, at en løsning kunne være, at man lader pensionsalderen stige mindre på langt sigt, end der er lagt op til.

En anden mulighed er, at man kan trække sig fra arbejdsmarkedet inden pensionsalderen. Men mod at man får en lavere ydelse i folkepension.

Helle Ib vurderer, at Socialdemokratiet har en vindersag, og at Løkke med sin udmelding prøver at neutralisere den socialdemokratiske pensionskampagne.

Det sker via en tretrinsraket. Først skal der landes en aftale om seniorførtidspension. Den skal på den korte bane give nedslidte mulighed for at trække sig tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet.

- Hvor god den aftale bliver, har vi stadig til gode at se, siger Helle Ib.

Det andet er, at man på langt sigt, altså efter 2040, når pensionsalderen er kommet over 70 år, vil se på yderligere justeringer.

Det tredje er ifølge Helle Ib, at regeringen vil fortsætte med at kalde S-udspillet for et bluffnummer, hvor S ikke leverer konkrete svar.

/ritzau/