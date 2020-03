Regeringen har åbnet et opgør på et tidspunkt, hvor befolkningens tillid til myndigheder er afgørende.

Både regeringen og sundhedsmyndighederne forsøgte tirsdag på et pressemøde at nedtone uenighederne om strategien for coronavirus. Men den er allerede brudt ud i lys lue.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) løftede på låget tirsdag morgen med en kritik af sundhedsmyndighederne.

På et efterfølgende pressemøde blev uenigheden dysset ned. Men den er stadig tydelig ifølge politisk kommentator Erik Holstein fra netmediet Altinget.

- Det er meget naturligt, at man forsøger at nedtone det, men uenigheden er der. Og den er meget dybdegående.

- Der kommer sammenstød, når topembedsmænd er små konger på hver deres område, og når en regering i enestående grad vil sætte sin vilje igennem på trods af embedsværket, siger han.

Regeringen er utilfreds med, at sundhedsmyndighederne ikke har lyttet mere til Verdenssundhedsorganisationen, WHO. Organisationen mener, at alle lande bør teste mere.

Desuden udtalte direktør Søren Brostrøm fra Sundhedsstyrelsen for nogle uger siden, at der ikke var sundhedsfaglig evidens for at lukke grænsen, som regeringen har gjort.

Efterfølgende sagde statsminister Mette Frederiksen (S) med slet skjult henvisning, at sundhedsmyndighederne før havde taget fejl ved at vurdere, at der var en meget lille risiko for coronavirus i Danmark.

Søren Brostrøm har sagt, at udmeldingen fra WHO er blevet "overfortolket eller misforstået". Det har ført til, at sundhedsminister Magnus Heunicke personligt ringede til topchefen i WHO for at få afkræftet den udmelding.

Der er altså et åbent politisk opgør med sundhedsmyndighederne på et tidspunkt, hvor den danske befolknings tillid til myndighederne er afgørende.

- Det er ikke specielt overraskende, når det efterhånden står fuldstændigt klart, at topembedsmænd i Sundhedsstyrelsen, Seruminstituttet og så videre har taget grueligt fejl.

- De har undervurderet risikoen for coronaepidemi i Danmark og har holdt sig fra at bruge de anbefalinger, som WHO er kommet med, siger Erik Holstein.

Søndag lancerede Heunicke en mere offensiv teststrategi. Men Sundhedsstyrelsen har ikke ændret retningslinjer. Og der er problemer med at skaffe testkit til at teste mange flere.

- Han mister helt klart troværdighed, hvis han ikke følger op på de signaler, han har sendt. Man skal meget hurtigt få indkøbt testkit, som har manglet. Man skal meget hurtigt ændre retningslinjerne i Sundhedsstyrelsens strategi, så de flugter med WHO, siger Erik Holstein.

/ritzau/