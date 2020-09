Regeringens standpunkt om ikke at forbyde religiøs omskæring skyldes til dels frygten for terrortrusler.

Det er dels på grund af internationale hensyn, at regeringen afviser at forbyde religiøs omskæring af mindreårige drenge.

Det siger politisk kommentator hos Altinget Erik Holstein.

- Der er ingen tvivl om, at man er bange for at ryge ud i dels terrortrusler og dels i diplomatiske vanskeligheder, hvis man gennemfører det her.

- Altså terrortrusler fra nogle islamister og nogle diplomatiske problemer i forhold til jødiske kredse eller dem, der har sympati med de jødiske traditioner, siger han.

Tidligere på dagen sagde Socialdemokratiets gruppeformand, Flemming Møller Mortensen, til TV2, at regeringen afviser at forbyde religiøs omskæring af mindreårige drenge.

Samtidig uddyber statsminister Mette Frederiksen (S) sine tanker om at stemme nej til et forbud i fredagens udgave af Weekendavisen i et interview, der er lagt på nettet allerede torsdag.

Her siger hun, at jødernes forfølgelse i historisk perspektiv gør, at hun er imod et forbud om omskæring af drenge.

I rød blok har både SF, Enhedslisten og Alternativet dog ifølge TV2 tidligere meldt ud, at de er for et forbud.

Men Socialdemokratiets seneste udtalelse vil i den sammenhæng ikke komme til at skabe splid i rød blok, vurderer Erik Holstein.

- Hvis det var en meget alvorlig uenighed om klimapolitik eller økonomisk politik, så var det oppe i en helt anden boldgade, siger han.

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, siger også, at han er imod et forbud mod omskæring.

- Hun (statsminister Mette Frederiksen , red.) er imod et forbud, det er jeg også, sagde han torsdag i en kort kommentar.

Med Socialdemokratiets 48 og Venstres 42 mandater har Folketingets to største partier dermed de nødvendige 90 mandater til at sikre et politisk flertal.

/ritzau/