»Velkommen til Danmark. Vent lige i Rwanda, mens vi behandler din ansøgning.«

Hvis regeringens planer om et asylcenter i Rwanda bliver til virkelighed vil det være en stor skalp for regeringen, som torsdag drøfter foretagendet med Folketingets partier.

Men hvis det går fra fra snak og tanke til virkelighed, kommer der den famøse malurt i bægeret, vurderer B.T.s politiske kommentator, Søs Marie Serup.

»Hvis noget der ikke har kunnet gennemføres i 25 år, lige pludselig kan gennemføres, så vil det være en markant sejr. Fra det sekund det bliver en stor sejr politisk, så ændrer situationen sig, for man kan nok forvente en lind strøm af problemstillinger undervejs,« siger Søs Marie Serup.

Her peger hun blandt på Rwandas lemfældige forhold til menneskerettigheder og ytringsfrihed som to store udfordringer, hvis et samarbejde med Rwanda bliver til virkelighed.

Og netop på grund af haltende rettigheder spår Søs Marie Serup, at det bliver svært at få ført ud i livet.

»Jeg er skeptisk til det sidste. Jeg tror, det bliver meget svært at få de garantier, man skal have, fordi det nok vil blive et dyrt system. Regeringen er jo nødt til at sikre sig, at det kommer til at foregå under ordnede forhold,« siger Søs Marie Serup.

Ifølge Søs Marie Serup har regeringen rigtig meget at vinde og meget lidt at tabe, da det er en plan, som tidligere regeringer også har haft. Samtidig er sagen et bevis på, at Socialdemokratiet har rykket sig på udlændingeområdet.

»Det har været afgørende for Socialdemokratiet at flytte sig på det punkt, så de har jo udpræget behov for at bevise, at det stadigvæk er en prioritet for dem,« siger Søs Marie Serup.

Regeringen har ikke lovet, at et asylcenter i Rwanda bliver en realitet, men man har lovet at kigge på det.

Hvis det tilfældet er, at det ikke kan lade sig gøre, kan det rykke ved nogle vælgeres syn på menneskerettighedskonventionen.

»Nogle vælgere vil forstå, hvis det ikke kan lade sig gøre på grund af jura. Omvendt vil andre blive forstærket i troen på, at vi skal ud af menneskerettighedskonventioner, men den brede vælgergruppe vil alt andet lige have forståelse for det,« siger Søs Marie Serup.