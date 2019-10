»Det er kritisk for Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti.«

Sådan lyder dommen fra politisk kommentator Lars Trier Mogensen, efter at Messerschmidts skandalesager nu er overdraget til Bagmandspolitiet. Især ét scenario vil være en katastrofe for DF.

»Hvis Meld og Feld-sagen ender med mere end blot tilbagebetaling af penge, og der kommer en retssag, vil det virkelig til at gøre ondt. Det kan ende med en bødestraf eller ligefrem fængsel,« siger Lars Trier Mogensen.

»Morten Messerschmidt er jo en prominent skikkelse i et parti, der i forvejen er i knæ efter et decideret møgvalg. Det vil trække Dansk Folkeparti endnu længere ned i sumpen,« fortsætter han om skrækscenariet for Dansk Folkeparti.

Lars Trier Mogensen understreger, at det på nuværende tidspunkt er gætværk, hvordan sagen ender.

Men så længe Bagmandspolitiet undersøger Messerschmidt, vil det være kritisk for Dansk Folkeparti. Meget kritisk.

»Det er altså opsigtsvækkende, at et stort dansk parti som Dansk Folkeparti nu bliver undersøgt af Bagmandspolitiet,« siger Lars Trier Mogensen og fortsætter:

»Når politikere er anklaget for snyd eller svindel, kommer tvivlen i mange vælgeres øjne politikerne til skade. De skal kunne bevise, at de ikke har gjort noget forkert. Så hele partiet vil hænge til tørre, mens Bagmandspolitiet undersøger sagen.«

Meld og Feld, som Morten Messerschmidt en overgang var formand for, har kanaliseret EU-midler for 4,4 millioner kroner til uretmæssige aktiviteter, konkluderer EU's svindeljægerkontor (Olaf) efter fire års efterforskning. Sagen, som omfatter aktiviteter i flere EU-lande, overdrages nu til Bagmandspolitiet, bekræfter en talsmand for Olaf til Ritzau.

Morten Messerschmidt mener ikke, at han har gjort noget strafbart og er glad for, at sagen nu er overdraget til de danske myndigheder.

»Nu ser jeg frem til, at Bagmandspolitiet behandler sagen. Jeg er noget tryggere ved dansk politi end det cirkus, jeg har været udsat for,« siger han til Ritzau.

Men det er et forsøg på politisk spin, mener Lars Trier Mogensen.

»Det er ikke en vindersag for Messerschmidt og Dansk Folkeparti. Få mennesker vil være glade for at blive undersøgt af Bagmandspolitiet,« siger han.

Et andet problem for den fremtrædende DF'er er, at sagen med overdragelsen til Bagmandspolitiet bliver meget mere konkret og nærværende for danskerne, påpeger Lars Trier Mogensen:

»Bagmandspolitiet er noget, danskerne kan forholde sig til i modsætning til EU-kontoret med det besynderlige navn Olaf. Så er der altså mere blå blink og forbryderjagt over Bagmandspolitiet.«

Lidt under en fjerdedel af de 4,4 millioner kroner er allerede tilbagebetalt, hedder det i Olaf's rapport. Olaf afslutter sagen med en anbefaling om tilbagebetaling til EU-Parlamentet.