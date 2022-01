Lars Løkke Rasmussens politiske parti handler stadig mest om Lars Løkke Rasmussen selv.

Og projektets primære mål er at sørge for, at Løkke bliver genvalgt til Folketinget ved næste valg.

Sådan lyder det fra politisk kommentator Jarl Cordua efter at den tidligere statsminister i et interview med Weekendavisen netop har præsenteret en række politiske forslag.

Det sker, før Løkkes politiske projekt, partiet Moderaterne, i løbet af weekenden vil fremlægge et mere sammenhængende, politisk program.

Det mest opsigtsvækkende forslag fra Løkke i interviewet er, at der skal indføres en slags social værnepligt for alle unge i Danmark.

»Vi kender i forvejen værnepligten, hvor den historiske baggrund var, at der var en militær trussel mod Danmark, og så måtte vi have et forsvar og derfor en værnepligt. Vi har nogle andre udfordringer i dag og derfor også behov for dybere løsninger. Der følger nogle pligter med at være menneske i det her samfund, som rækker videre end bare mig, mig mig,« siger Lars Løkke Rasmussen i interviewet.

Ifølge Jarl Cordua, der har kendt Lars Løkke Rasmussen siden ungdomsårene, er der én primær årsag til, at Lars Løkke Rasmussen kommer med netop dét forslag lige nu.

»Opmærksomhed. Han skal blive ved med at holde gryden lidt i kog, hvis han skal være sikker på at blive valgt næste gang. Jeg tror ikke, at det her er et forslag, der får vælgerne til at strømme til. Men det er da en sag, der kan skaffe ham en forside på en avis,« lyder det fra Jarl Cordua.

Ifølge Cordua handler timingen i Lars Løkke Ramussens udmelding m, at der var ved at være gået så lang tid siden, at Løkke første gang præsenterede sine planer om det nye politiske projekt, at det var svært at trække den meget længere med at melde noget ud mere konkret ud politisk.

»Men hvis det her er projektet, så er det ikke noget, der får ham i Folketinget,« siger Jarl Cordua, der tvivler på, at forslaget om værnepligt er noget, der vil vække glæde hos hverken unge eller erhvervslivet.

»Der kan da godt være en vis folkelighed i det. Men vi taler altså også om Løkke, som ikke selv aftjente sin værnepligt, fordi han hellere ville hellere være formand for Venstres Ungdom,« siger Jarl Cordua, der igen peger på opmærksomhed som grunden til, at Løkke kommer med sin udmelding netop nu.

»Man kunne godt have Løkke mistænkt for at mene alt muligt mærkeligt, der kan give ham noget opmærksomhed, for han har ment vidt forskellige ting i sin karriere. Lige nu handler det for ham om at få sig selv genvalgt. Og det her forslag er da noget, der skiller ham ud fra de andre borgerlige.«