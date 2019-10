Rygraden af Liberal Alliance er ved at forsvinde, siger kommentator efter partiets næstformand har takket af.

En nedsmeltning af Liberal Alliance er i fuld gang.

Sådan beskriver Thomas Larsen, der er politisk kommentator på Berlingske, den seneste udvikling i partiet.

»Det er ret dramatisk, at vi inden for få dage har set Christina Egelund og derefter Simon Emil Ammitzbøll-Bille forlade partiet.«

»Nu (med næstformand Mai Christiansens exit, red.) er det helt tydeligt, at flere andre har tænkt sig at hive stikket,« siger han.

Mai Christiansen skriver lørdag i et opslag på Facebook, at hun efter 9,5 år som næstformand melder sig ud af partiet.

Dermed fortsætter den krise, som har præget Liberal Alliance siden folketingsvalget i juni, hvor det kun lige nåede over spærregrænsen.

Flere profilerede medlemmer røg efter valget. Blandt andet kom stifter og tidligere politiske leder Anders Samuelsen ikke i Folketinget.

Og i den forgangne uge har både Egelund og Ammitzbøll-Bille forladt partiet.

»Det er rygraden af Liberal Alliance, der er ved at blive knækket,« siger Thomas Larsen.

Ifølge den politiske kommentator har Mai Christiansen i kraft af sin rolle som næstformand været en central aktør på partiets indre linje.

»Hun har været med til at bygge partiet op rent organisatorisk og sørget for, at der har været en medlemskreds og en partiorganisation med masser medlemmer, der har været parate til at bære partiet,« siger Thomas Larsen.

Han påpeger, at hendes exit understreger den frustration, der er blandt dem, der har været med til at grundlægge partiet.

/ritzau/