Venstres formand forsøger at samle partiet efter blå bloks valgnederlag, så Knuths farvel er dårlig timing.

Folketingsmedlem Marcus Knuths farvel til Venstre og indmelding i De Konservative rammer partiet hårdt, mener politisk kommentator Erik Holstein fra netmediet Altinget.

Samtidig er timingen lidt pudsig, fordi Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen på et nyligt landsmøde forsøgte at samle blå blok og at anlægge én politisk linje for udlændingepolitikken.

- Jeg er faktisk ret overrasket, for på Venstres landsmøde anlagde Ellemann en blød midterlinje i udlændingepolitikken, men samtidig blev der gjort plads til, at Støjberg kunne fortsætte sin ekstremt stramme linje.

- Derfor kan man ikke tale om, at der er kommet et skifte i udlændingepolitikken. Der er de linjer, der hele tiden har været, og med Støjberg som næstformand burde hendes linje stadig være repræsenteret, siger Erik Holstein.

Det er rigtig skidt for Venstre, for tanken med landsmødet var at signalere, at der var ro på, uddyber han.

Marcus Knuth offentliggjorde tidlig fredag morgen, at han forlader Venstre efter flere års medlemskab. Det skyldes, at han står for en strammere udlændingepolitik end Venstres nyvalgte formand.

I 2018 fik Marcus Knuth frataget sit udlændingeordførerskab, hvilket også kan have spillet ind på beslutningen. Han siger selv, at tanken først strejfede ham under valgkampen og peger også på, at Venstres holdning til skat på landbrug har ændret sig under Ellemann, der er kendt som mere grøn.

Knuth er greve og tidligere soldat og er kendt for sine nationalkonservative holdninger, så på den måde er skiftet ikke så overraskende.

- Fra det øjeblik han kom ind har mange spurgt, hvad der egentlig adskiller den mand fra De Konservative. Han har nationalkonservative holdninger og baggrund.

- Så på den måde er det ikke overraskende. Han har på mange måder hørt mere hjemme hos De Konservative. Men det er svært at se hans skifte som resultat af, at udlændingepolitikken er skiftet drastisk hos Venstre.

- Man ville vise, at fløjkampe er forbi. Det her sender et signal om, at udlændingestriden i Venstre overhovedet ikke er slut, siger Erik Holstein.

