Det falder både en politisk kommentator og flere Venstre-folk for brystet, at Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen Dahl fejrer, at antallet af stramninger på udlændingeområdet nu har passeret 100.

»Jeg synes ikke, det er ordentligt at fejre, at andre mennesker får deres drømme knust. Det er barnagtigt, og når man er på så lavt et plan synes jeg ikke, man skal have gyldne kæder om halsen,« siger politisk kommentator ved blandt andet Radio24syv Jarl Cordua, der selv er medlem af Venstre, hvis udlændingeminister Inger Støjberg har indført 98 af de stramninger, som Kristian Thulesen Dahl onsdag kunne fejre.

I alt 121 stramninger er det ifølge DF-formanden blevet til. Et par stykker er vedtaget udenom regeringen, mens resten er gennemført på andre ministerområder.

Dansk Folkepartis partiformand Kristian Thulesen Dahl serverede onsdag kage i Sønderborg i anledning af 100 stramninger på udlændingeområdet. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Vis mere Dansk Folkepartis partiformand Kristian Thulesen Dahl serverede onsdag kage i Sønderborg i anledning af 100 stramninger på udlændingeområdet. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Tidligere folketingsmedlem Eyvind Vesselbo (V) er heller ikke imponeret over kage-fejringen.

»Det er helt usmageligt at fejre andres ulykke med en kage. Det er ikke frugtbart for det danske samfund, og det er at træde på folk, der i forvejen har det svært,« siger han og tilføjer, at mange danskere også rammes af stramningerne.

Lignende toner kommer fra indfødsretsordfører Jan E. Jørgensen (V):

»Jeg bryder mig ikke om det. Jeg sammenligner det med en virksomhed, der står over for en fyringsrunde, hvor 100 medarbejdere skal afskediges. Det kan være nødvendigt, men det er ikke nemt. I den situation smider man jo heller ikke på intranettet og fejrer det, når fyringerne er gennemført. Det er ufølsomt. Der er noget hoverende over det, som jeg ikke bryder mig om,« siger han.

Jarl Cordua ser ikke noget problem i, at han som politisk kommentator langer ud efter en toppolitiker.

»Jeg er ansat som en meningsmand. Jeg er kommentator, men min rolle indebærer også, at jeg skal mene noget,« siger han.

Kristian Thulesen Dahl har ikke ønsket at kommentere sin kage-gimmick.