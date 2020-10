Morten Østergaard har trukket sig som politisk leder for Radikale Venstre efter en krænkelsessag i partiet.

Morten Østergaard kommer ikke til at spille en markant rolle i Radikale Venstre, efter han onsdag har trukket sig som partiets politiske leder.

Det vurderer politisk kommentator Jarl Cordua.

- Han må sætte sig ned på bagerste række og dampe lidt af, og så kan det være, han får nogle ordførerposter.

- Det er nogle helt andre, der kommer til at stå i spidsen for De Radikale med Sofie Carsten Nielsen (De Radikales nye politiske leder red.), siger Cordua.

Afgangen sker på baggrund af en sag, hvor Morten Østergaard for cirka ti år siden lagde en hånd på Lotte Rods lår mod hendes vilje.

Den 16. september skrev Lotte Rod i et Facebook-opslag, at hun er blevet taget på både i Radikal Ungdom og i Radikale Venstre.

- Jeg har svigtet mit parti og dermed også offentligheden, fordi jeg ikke havde modet til at erkende, at det ikke var nok, at jeg sagde undskyld til Lotte, men at jeg også var nødt til at være åben om, at det var mig, sagde Morten Østergaard efter mødet til den fremmødte presse.

Jarl Cordua vurderer, at den tidligere politiske leder godt kan fortsætte i politik.

- Men spørgsmålet er, hvor sjovt det er at være menig.

- Han går fra at være politisk leder og en superstjerne i dansk politik til en lidt mere ydmyg placering. Så det er jo ikke sikkert, at han i det lange løb har lyst til det, siger han.

Sofie Carsten Nielsen sagde kort tid efter Østergaards exit, at hendes forgænger har en fremtid i De Radikale.

Samtidig sagde hun, at der på trods af lederskiftet ikke er en ny politik i partiet.

Jarl Cordau tvivler også på, at partiet vil ændre kursen med Sofie Carsten Nielsen i spidsen.

- Østergaard havde en meget bred opbakning til at køre en rimelig kontant kurs overfor Mette Frederiksen.

- Og Sofie Carsten Nielsen er selv på det her hard-line hold. Hvorimod hvis det havde været Martin Lidegaard, så havde man måske set en, der havde sendt nogle lidt venligere røgsignaler, siger han.

Morten Østergaard sagde til pressen, at han ikke har nogen intentioner om at forlade dansk politik.

/ritzau/