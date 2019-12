Det er en stor opgave, Uffe Elbæk efterlader sig i Alternativet, der nu skal finde en erstatning for ham.

Uffe Elbæk er 1. februar fortid som politisk leder for Alternativet, som han selv stiftede i 2013. Han efterlader et parti, hvis mærkesag er blevet fælleseje i Folketinget, og som klarede sig skidt ved seneste valg.

Derfor er det ifølge politisk kommentator Hans Engell helt afgørende, at Alternativet vælger en stærk politisk leder, når Elbæks erstatning skal findes.

- Det bliver enormt svært at være Alternativet de næste år og få partiet over spærregrænsen, hvis ikke man rammer rigtigt med valget af ny partileder. Uffe er Alternativet.

- Partiet sidder ikke med afgørende mandater, så det bliver svært for dem at gøre sig gældende. Også fordi de andre partier har stjålet klimaspørgsmålet fra dem.

- Det bliver en ny leders vigtigste opgave at forny og udvikle partiets platform, når de ikke længere har klimaet for sig selv, siger Hans Engell.

Ifølge Hans Engell giver det bedst mening for partiet at vælge en, der sidder i Folketinget og allerede er et kendt navn.

- Det er meget svært at se en, der kommer udefra, som leder af partiet. Medierne spiller en kæmpe rolle, og her er det en enorm fordel, hvis det er en, der i forvejen er kendt.

- Skal de have en chance, så vil jeg sige, at Rasmus Nordqvist er det bedste valg, siger kommentatoren.

Rasmus Nordqvist er folketingsmedlem og Alternativets politiske ordfører.

Frem til 1. februar skal partiet nu finde frem til kandidater. Det kan godt ende i hårde opgør, på trods af at partiet konsekvent italesætter god tone og optimisme. Uffe Elbæk har omtalt udsigten til et kampvalg som "en stor, demokratisk intern fest".

- Hvor der er politisk magt, vil der også være nogen, der vil kæmpe om den. Ikke mindst fordi der ikke er nogen indlysende kronprins.

- Uffe har været over-guru, og der har ikke været nogen under-guruer. Selv om partiet har haft en meget flad struktur, så har det på andre måder været meget topstyret, siger Hans Engell.

/ritzau/