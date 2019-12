Rasmus Nordqvist er driftsikker, men dækker ikke behovet for fornyelse i Alternativet, mener kommentator.

Rasmus Nordqvist kastede torsdag sit navn i hatten med kandidater til posten som ny leder for Alternativet, efter at partiets stifter og helt store profil, Uffe Elbæk, annoncerede sin afgang tidligere på ugen.

Og på mange måder vil Rasmus Nordqvist være det oplagte valg til posten.

Det mener politisk kommentator for Altinget Erik Holstein, der dog understreger, at et valg af Nordqvist langtfra vil være uproblematisk for det kriseramte parti.

- Han er oplagt, hvis man ser på, hvem der har parlamentarisk erfaring, og hvem der kan spillet på Christiansborg, og hvem der er mest kendt. Men det er ikke sikkert, at det er det, der bliver afgørende for, hvem der bliver partiets næste leder, siger han.

Alternativet led et stort nederlag ved seneste folketingsvalg. Den manglende opbakning betød et farvel til flere af partiets profiler. Flere meldte sig helt ud af partiet for at give plads til fornyelse.

Og hvis baglandet søger fornyelse, er Rasmus Nordqvist ikke det oplagte valg, vurderer Erik Holstein.

- Rasmus Nordqvist vil ikke blive set som en stor fornyelse, så hvis partiet skal vende skuden, skal det nok finde en leder uden for Christiansborg. Det vil også være klassisk for Alternativet at gøre det, siger han.

Et eksempel på en kandidat fra baglandet kan ifølge Erik Holstein være Theresa Scavenius, der er ph.d. og lektor på Aalborg Universitet med klimapolitik som sit forskningsområde. Hun stillede ved seneste valg op for Alternativet i Nordsjællands Storkreds.

- Der kan være mange fra baglandet, som melder sig. Det er meget svært at sige, hvem der bliver valgt, og Nordqvist er ikke nødvendigvis favorit, siger Erik Holstein.

Han forklarer, at valget reelt står mellem to typer kandidater.

- Hvis man vil have en, som er dreven og kan køre klimaforhandlingerne til foråret, så peger pilen på Nordqvist.

- Det kan dog meget vel være, at baglandet vil foretrække en, der ikke er kendt i offentligheden, som mere repræsenterer græsrødderne og ngo'erne og kan bringe mere fornyelse til Alternativet i den svære situation, som partiet står i, tilføjer han.

Uanset hvem valget falder på, så har partiets kommende leder én altoverskyggende opgave foran sig - nemlig at markere partiet som det mest kompromisløse på det grønne område.

- Partiet skal tage nogle hidsige slagsmål om de klimahandlingsplaner, der kommer til foråret, og det skal holde sig uden for forlig, som partiet ikke kan forsvare, siger Erik Holstein.

- Partiet skal prioritere det grønne over alt andet, og det skal for alvor markere, at der er forskel på prioriteringen i det, de laver i forhold til De Radikale, SF, Enhedslisten og Socialdemokraterne.

