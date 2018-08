Pernille Skipper har meldt sig på banen som statsminister. Hans Engell vurderer det som noget utopisk.

København. Det ser ud til, at dronning Margrethe kan få en af de sværeste opgaver i forhold til dronningerunder ved næste valg.

Det vurderer kommentator Hans Engell, efter at Pernille Skipper (EL) til Jyllands-Posten siger, at hun går efter statsministerposten.

- Et tilstrækkelig mudret valgresultat kan give en helt stribe dronningerunder før, at man kan udpege én til at lede forhandlingerne om regeringsdannelse og udpege en statsminister, siger Hans Engell.

Partiet afviser ifølge Jyllands-Posten at følge Alternativet og trække sine mandater ud af den politiske ligning, hvilket er en væsentlig forskel.

Det lægger Hans Engell vægt på, og derfor går han ud fra, at Enhedslisten i første omgang sender en politisk markering.

Både Socialdemokratiet, SF og Det Radikale Venstre har sagt, at de vil pege på Mette Frederiksen (S) til at lede forhandlingerne til regeringsdannelse.

- Alene af den grund bliver det noget utopisk. Skipper og Uffe Elbæk skal diskutere, hvem af de to der skal være deres fælleskandidat.

- Det her er først og fremmest en politisk markering. Det er mere en markering, end det er realpolitik, siger Hans Engell.

Tidligere har Enhedslisten og Alternativet peget på Mette Frederiksen som statsminister.

- Det her er ikke noget særlig smukt og godt forløb for Mette Frederiksen. At der er så meget diskussion om, hvem der skal stå i spidsen, og hvem der skal lede forhandlinger, er ikke godt, siger Hans Engell.

Pernille Skipper vil ikke trække sine mandater helt ud af spillet om regeringsdannelse, da hun over for avisen vurderer, at man så kan risikere at støtte statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) indirekte.

Hun understreger, at hvis det ikke lykkes at skabe den nødvendige fremgang, vil partiet pege på Mette Frederiksen som statsminister.

Men støtte til en S-ledet regering bliver ikke uden "politiske betingelser", påpeger Skipper.

