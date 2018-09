Afbureaukratisering og sundhed skal skyde regeringens valgkamp i gang, mener politisk kommentator Hans Engell.

København. Det er langt fra tilfældigt, at regeringen tirsdag ventes at fremlægge et forslag om mindre bureaukrati, som kan frigøre over 2000 årsværk i ældreplejen.

Det siger politisk kommentator Hans Engell om forslaget, som ifølge Berlingske fremlægges ved regeringens seminar i Nordjylland.

- Det er et af regeringens store flagskibe. Der kommer en byge af store udspil om afbureaukratisering, digitalisering og ikke mindst en sundhedsreform. Det skal sammen med finansloven være grundlaget under en valgkamp, siger Hans Engell.

Forslaget indgår i en større reform om bedre sammenhæng i det offentlige. Reformen omfatter også digital service, bedre hjælp til udsatte borgere, bedre offentlig ledelse, fokus på den nære sundhed og hjælp til unges uddannelse.

Hans Engell venter, at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) udskriver folketingsvalg i februar eller marts næste år. Her vil Løkke præsentere en mere velfungerende offentlig sektor.

Spørgsmål: Schlüter-regeringen præsenterede "Operation Regelstorm" mod bureaukrati. Hvorfor skulle det virke nu?

- Ofte har markedsføringen af disse store reformer været mere omfattende end indholdet. Denne gang tror jeg, man kommer længere. Regeringen har arbejdet utrolig grundigt, siger Hans Engell.

Han påpeger, at Løkke forkastede de første forslag. Innovationsminister Sophie Løhde (V) har rejst rundt og talt med mange kommuner og fagfolk.

Spørgsmål: Er dette Sophie Løhdes svendestykke?

- Det er nok hendes andet svendestykke efter de offentlige overenskomster. Det var meget afgørende, at de blev kørt i hus, siger Hans Engell.

Lykkes svendestykket, placerer Sophie Løhde sig centralt i Venstre bag næstformanden Kristian Jensen, når Løkke går fra borde, mener han.

- Jeg kan godt se hende som Venstres ny næstformand. Med Kristian Jensen som formand. Den ene mand, den anden kvinde. Den ene fra Jylland, den anden fra Nordsjælland, siger Hans Engell.

