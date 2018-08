Mette Frederiksens lovning på medindflydelse til røde støttepartier er en håndsrækning, lyder vurdering.

København. Partiformand Mette Frederiksen var klar i spyttet på Socialdemokratiets pressemøde efter partiets sommergruppemøde i Kolding.

Hun forsøger at samle tropperne i rød blok, men vil samtidig ikke gå i knæ for ultimative krav, vurderer politisk kommentator Hans Engell.

- Mette Frederiksen var helt klar i spyttet på pressemødet. Hun fik sagt, at røde mandater selvfølgelig får indflydelse på politiske forhandlinger.

- Hun forsøgte at strække hånden ud til alle partier i den røde blok. Nok minus De Radikale, fordi Morten Østergaard har stillet et ultimativt krav, siger han.

Især SF, Enhedslisten og til en vis grad Alternativet vil tage godt imod udmeldingen, forventer Hans Engell.

Startskuddet til det politiske efterår med partiernes sommergruppemøder har i den grad pustet til konfliktens flammer i rød blok.

Tre statsministerkandidater har meldt sig på banen, og senest har De Radikale fremsat et krav om et kursskifte på udlændingeområdet.

Uden en skriftlig aftale vil De Radikale ikke støtte en socialdemokratisk regering. Det afviser Mette Frederiksen blankt: Det vil gå ud over partiets troværdighed at ændre kurs, lød det under pressemødet.

Det kan ende med at koste Mette Frederiksen drømmen om statsministerposten at afvise radikale krav, mener Marchen Neel Gjertsen, politisk analytiker på Jyllands-Posten.

- Hun lukker sine manøvremuligheder ved at melde så håndfast ud. Det kan give problemer på den lange bane, fordi hun kan blive tvunget til at trække i land, siger hun.

Den politiske uro vil koste Socialdemokratiet dyrt, mens det ligeledes vil overskygge de politiske budskaber fra hele oppositionen, lyder det fra Marchen Neel Gjertsen.

Hun understreger dog, at der er politiske områder, der samler oppositionen.

- For eksempel peger hun på integrationspolitikken, hvor hun skelner mellem tilstrømning og integration.

- Der er en håndsrækning på integrationspolitikken, som de fleste danskere jo vil betegne som udlændingepolitik, siger Marchen Neel Gjertsen.

Også Hans Engell spår et svært valg for Mette Frederiksen, selv om hun som formand har klaret sig godt.

- Hun har partiet og folketingsgruppen bag sig, men meningsmålingerne er ikke særlig imponerende. Der har ikke været nogen markant fremgang, siger Hans Engell.

