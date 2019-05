Med åbning for at gå i regering med Socialdemokratiet, forsøger Løkke at sikre vælgere, siger kommentator.

Når Lars Løkke Rasmussen (V) bejler til Socialdemokratiet og åbner for en SV-regering, er det i virkeligheden tabte vælgere, han vil have på krogen.

Det vurderer Jarl Cordua, der er politisk kommentator og medlem af Venstre i kølvandet på statsministerens nye udmelding.

- Som jeg ser det, handler det om, at der er nogle midtervælgere, der har sagt farvel og tak til blå blok og er gået over til rød blok, siger han.

- Det har de gjort, fordi de er skræmt fra vid og sans over udsigten til, at Stram Kurs og Nye Borgerlige skal have indflydelse på dansk politik.

Torsdag udkom bogen "Befrielsens Øjeblik - samtaler med Lars Løkke Rasmussen". Her åbner statsministeren døren på klem for en SV-regering.

Det kunne blive aktuelt, såfremt blå blok taber valget eller bliver afhængig af støtte fra de yderste højrefløjspartier, lyder det.

Bogen er baseret på samtaler mellem Løkke og Kirsten Jacobsen i perioden 25. marts til 14. april i år. Det er altså noget, som Løkke har gemt på længe.

- Jeg tror ikke, at timingen er helt tilfældig. Det handler om, at man i Venstre føler sig nødsaget til at undsige den yderste højrefløj og gøre sig relevante i midten, siger Cordua.

Trods den relativt lange forberedelsestid var det tilsyneladende kun en mindre kreds af personer, der kendte til den nye samtalebogs eksistens.

- Jeg kan forstå, at Venstres næstformand (Kristian Jensen, red.) ikke har kendt til denne her bog, siger Jarl Cordua.

- Det er lidt mærkeligt, når formanden kommer med så strategisk en udmelding, at næstformanden tilsyneladende ikke er blevet taget med på råd, siger han.

Kristian Jensen har kort efter meldingen om SV-regeringen sagt i et interview med Berlingske, at han ikke ser sådan en regering for sig. Det er et tegn på, at der er splittelse i Venstre, vurderer Jarl Cordua.

- Det er i hvert fald her, man kan se, at der er to forskellige strategier. Det er lidt usædvanligt, at et parti melder så forskelligt ud i en valgkamp, siger han.

