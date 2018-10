Velfærd kan afgøre valg, og derfor vil statsministeren have fokus på det i åbningstale, vurderer Hans Engell.

København. Der bliver en glasklar kant til de røde partier, når statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) tirsdag taler til dronningen og danskerne i sin sidste åbningstale til Folketinget, inden han udskriver folketingsvalg.

Det venter politisk kommentator Hans Engell.

- Lars Løkkes Rasmussen vil lægge en klar kant til oppositionen. Han vil fremhæve regeringens resultater og alle de områder, hvor den har samarbejdet med Dansk Folkeparti, mener Hans Engell.

Regeringen har fjernet alle sine skattelettelser og sætter velfærd i centrum. Det gælder finanslovforslaget og Venstres reklamekampagne med Løkke i centrum. Socialdemokratiet og Venstre ved, at velfærd kan vinde valget, mener Hans Engell.

- Vi må forvente en konkret tale med den sundhedsreform, vi vil se senere på måneden. Han vil også fokusere meget på velfærd. Venstre har siden august søgt at stjæle velfærdsdagsordenen i sin kampagne, mener han.

Løkke vil rose det offentlige og en grøn dagsorden, hvor regeringen er udfordret, vurderer den politiske kommentator.

- Til Dansk Folkeparti vil der være en sundhedsreform og fortsat stramning af udlændingepolitikken. Det har DF gjort til et ultimativt krav. Her vil vi se konturerne af den valgkamp, der er i gang, siger Hans Engell.

Spørgsmål: Hvorfor er velfærd så vigtig?

- Det er i høj grad dér, valget kan blive afgjort. Både S og V har behov for at vise, at der er forskel på, om vi får en V- eller S-ledet regering. Uenigheden er meget begrænset på en række områder, påpeger Hans Engell.

S og V er enige om udenrigs-, sikkerheds-, forsvars- og EU-politik. S har flyttet sig markant til højre i udlændingepolitikken, mener han.

- De kan slås på velfærds- og klimaområdet, siger Hans Engell.

Spørgsmål: S siger velfærd, ikke lavere skat. Men Mette Frederiksen hævede topskattegrænsen og sænkede selskabsskatten i Thorning-regeringen?

- Mette Frederiksen erkendte i sin kongrestale, at Socialdemokratiet havde sat tilliden over styr. Den søger de at genopbygge, siger Hans Engell.

/ritzau/