Lars Løkke er rasende på Kristian Jensen. Derfor holder han ikke tilbage med kritik, mener Noa Redington.

Der kommer nok ikke til at være god stemning mellem tidligere Venstre-formand Lars Løkke Rasmussen og tidligere næstformand Kristian Jensen på kommende møder i Venstre.

Det står klart, efter at Løkke søndag har meldt ud, at Kristian Jensen aldrig var tiltænkt formandsposten. Sådan lyder det fra politisk kommentator Noa Redington.

- Det er meget bemærkelsesværdigt, at Lars Løkke i den grad saver benene væk under Kristian Jensen. Det har tydeligvis i Lars Løkke Rasmussens univers aldrig været planen, at Kristian Jensen skulle være formand, siger Redington.

Og det er ikke tilfældigt, at Løkke nu - efter godt to ugers tavshed - melder så klart ud.

- Han er ganske enkelt rasende på Kristian Jensen. Der er ingen tvivl om, at han ser Kristian Jensen som den person, der udløser de begivenheder, som ender med, at Lars Løkke Rasmussen træder tilbage som Venstres formand.

- Han trådte ikke frivilligt tilbage. Han blev tvunget ud, og han synes, at det er Kristian Jensens fejl, siger Noa Redington og fortsætter:

- Hvis jeg skulle fordele siddepladser i Venstres gruppeværelse, så ville jeg være meget optaget af ikke at have dem tæt på hinanden.

Søndag har Løkke for første gang, efter at han trådte tilbage som formand, udtalt sig til pressen.

Det har han gjort i interview med DR og TV2, hvor han siger, at det længe har været planen, at Jakob Ellemann-Jensen skulle efterfølge Løkke selv som formand.

Og selv om Løkke er færdig som formand, så forsøger han stadig at styre retningen for partiet, mener Noa Redington.

- Han får sagt meget tydeligt, at han har noteret sig, at Jakob Ellemann var enig i det, han sagde om en SV-regering.

- Han prøver at sætte en politisk kurs for Jakob Ellemanns kommende ledelse. Og det er spændende, om Jakob Ellemann inderst inde er enig i det og vil vælge at gå den vej, som Løkke meget kraftigt anbefaler i dag.

Lars Løkke Rasmussen gik af som partiformand i forbindelse med et hovedbestyrelsesmøde i Venstre 31. august. Kristian Jensen trak sig som næstformand ved samme møde.

/ritzau/