Den tidligere Venstre-høvding Lars Løkke Rasmussen vil fremover stadig være at finde i Folketinget og i Venstres folketingsgruppe. Nu bare som menig indianer.

Det skylder han de omkring 40.000 danskere, der stemte på ham ved sidste folketingsvalg, sagde han søndag aften til TV 2 Nyhederne.

»Men han er en karakter, der kan komme til at fylde og larme i kulissen og skabe problemer - også for Jakob Ellemann-Jensen,« forudser politisk kommentator Lars Trier Mogensen.

Han glæder sig til at se, hvordan den tidligere statsminister vil opføre sig, når han skal sidde på bageste række i folketingssalen og igen skal ud og dele foldere ud.

»Det bliver spændende at se, om han kan komme til at passe et nyt sæt tøj, der er noget mindre end det, han er vant til,« siger Lars Trier Mogensen.

I de seneste 15 dage, hvor Lars Løkke Rasmussen har været tavs, har der været mange spekulationer om, hvad han ville gøre, efter han blev vraget som formand for Venstre:

Ville han støtte op om Venstres nye ledelse?

Ville han droppe ud af politik?

Eller ville han starte et nyt parti?

De mange spekulationer er en effekt af Løkkes væremåde som statsminister, siger Lars Trier Mogensen.

Lars Løkke Rasmussen hyggede sig med Natasja Crone fra TV2 Nyhederne forud for aftenens første interview. Foto: Tariq Mikkel Khan Vis mere Lars Løkke Rasmussen hyggede sig med Natasja Crone fra TV2 Nyhederne forud for aftenens første interview. Foto: Tariq Mikkel Khan

»Lars Løkke har konstant overrasket og mange gange vendt spillepladen på hovedet. Derfor har der været en forventning om, at han ikke ville give sig - at han havde et kort i ærmet,« siger han.

Men søndag aften gentog Lars Løkke Rasmussen igen og igen, at også han havde set Jakob Ellemann-Jensen som Venstres nye formand - i hvert fald inden næste valg.

Alligevel advarer Lars Trier Mogensen Venstres kommende ledelse mod at vide sig for sikre på, hvor de har den tidligere statsminister.

»Han har ofte før skiftet kurs, og det skal man aldrig udelukke med Løkke,« siger han og tilføjer:

»Men holder han den her kurs, kan jeg ikke se andet end, at han bliver klappet ud på landsmødet i Herning til november.«