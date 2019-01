Løkke skal overbevise sundhedssektoren om at ville arbejde under regeringens reform, siger Hans Engell.

Læger, sygeplejersker, sosu'er og pædagoger bliver afgørende ved det kommende folketingsvalg.

Det mener politisk kommentator Hans Engell.

Medlemmerne i de store faggrupper skal til valget beslutte, om de vil arbejde under regeringens sundhedsreform eller Socialdemokratiets sundhedsudspil.

- Sundhedssektoren er en af Danmarks største arbejdspladser, og derfor er der mange vælgere heri. De ligger typisk i midten og svinger meget mellem rød og blå blok, siger Hans Engell.

Mens Lars Løkke Rasmussen og regeringen vil nedlægge regionsrådene og flytte enklere opgaver fra hospitaler til nye sundhedscentre, vil Mette Frederiksen og Socialdemokratiet bevare regionsrådene og skabe nærhospitaler.

Begge vil sikre flere varme hænder.

Ifølge Hans Engell er Lars Løkke Rasmussen ved at få overbevist lægerne om, at regeringens reform er den rigtige.

Lægerne mener, at Socialdemokratiets udspil er en tilbagerulning - en "Morten Korch-model", siger Hans Engell.

Anderledes svært står det til med sygeplejerskerne og FOA-medlemmerne.

Sygeplejerskerne er stærkt kritiske over for regeringens plan, men også over for Socialdemokratiets. FOA hælder mest til S, siger Hans Engell.

Trods en hård start for Venstre, er Hans Engell ikke i tvivl om, at det godt kan lykkes for Lars Løkke Rasmussen at få vendt befolkningen til at synes om regeringens reform.

- Løkke er i hus med opbakning fra lægerne og en nogenlunde opbakning fra sygeplejerskerne, siger Hans Engell.

- Mette Frederiksens plan er nemmere at forklare, men spørgsmålet bliver, om folk ikke gerne vil have noget nyt. De fleste patienter mener ikke, at det fungerer lige nu, siger han.

Ud over splittelsen i sundhedssektoren er den generelle befolkning også i tvivl.

Ritzau har i samarbejde med Voxmeter spurgt danskerne, om de er enige eller uenige i, at regeringens reform vil forværre sundhedsvæsnet.

Her svarer 30 procent, at de er enige, mens 25 procent svarer, at de er uenige. Hele 45 procent er "hverken enige eller uenige" eller svarer "ved ikke".

Thomas Funding, politisk redaktør hos Avisen Danmark, mener, at Lars Løkke Rasmussen skal skyde valget så længe som muligt.

- Regeringens sundhedsreform har ikke været god for ham, og jeg har svært ved at se, hvordan han kan redde det tabte. Det er dog et tegn på, at han vil skyde valget så langt, han kan, siger Thomas Funding.

/ritzau/