Venstre-formand er nødt til at forsvare den politiske linje, som han har gjort, vurderer politisk kommentator.

Det er ødelæggende for Venstre, når tidligere formand Lars Løkke Rasmussen i en bog kritiserer partiets politiske linje.

Derfor er den nuværende partiformand, Jakob Ellemann-Jensen (V), også nødt til at forsvare politikken, som han har gjort det i et opslag på Facebook.

Sådan lyder vurderingen fra Erik Holstein, politisk kommentator hos netmediet Altinget.

I opslaget skriver den nuværende Venstre-formand blandt andet, at Lars Løkke ikke vil slippe fortiden, at partiets politik ligger fast, og at man er på vej videre.

Opslaget fra Jakob Ellemann-Jensen følger, efter at Lars Løkke i sin kommende bog "Om de fleste og det meste" har beskrevet, hvordan Venstre vil have gavn af et samarbejde hen over midten.

Det går imod den politiske linje, som er blevet lagt med Jakob Ellemann-Jensen som partiformand for Venstre.

- Når man har en tidligere statsminister og mangeårig formand fra Venstre, som går lodret imod den linje, som Jakob Ellemann har lagt sammen med resten af Venstres ledelse på et møde for få dage siden, så er det selvfølgelig ødelæggende, siger Erik Holstein.

Han henviser til det nylige sommergruppemøde i Venstre.

Efter mødet var der ifølge kommentatoren en tilfredshed blandt Venstre-folkene med, at man nu endelig havde fået lagt sig fast og fået en strategi, man kunne arbejde ud fra.

- Der var ikke mere slør om partiets politik.

- Og så kommer Løkke og kaster det hele op i luften igen. Det er jo maksimalt skadeligt for partiet, siger Erik Holstein.

Løkke lufter i sin bog også tankerne om at stifte et nyt politisk parti.

Det bliver dog ikke vurderet som værende realistisk af hverken Erik Holstein eller Hans Engell, der ligeledes er politisk kommentator.

- Det er jo ikke, om man så må sige, dybtliggende politiske motiver, der driver det, siger Hans Engell.

- Løkke forlod ikke formandsposten på grund af politiske uoverensstemmelser, men på grund af det personmæssige. Det er aldrig noget godt udgangspunkt, hvis man gerne vil starte et nyt parti.

Både Hans Engell og Erik Holstein vurderer, at udmeldingen fra Lars Løkke Rasmussen kan tolkes som frustration over at være gledet i baggrunden hos Venstre.

- Det skal nok mere ses som et ønske fra Løkkes side om igen at komme væk fra bageste række og spille en meget aktiv rolle i dansk politik, siger Erik Holstein.

Ritzau har kontaktet Lars Løkke Rasmussen med henblik på at spørge ind til blandt andet overvejelserne om at stifte et nyt parti.

/ritzau/