Jarlov skal som ny minister vise, at han er en, man kan have tillid til, siger liberal blogger Jarl Cordua.

København. Det bliver De Konservatives forsvarsordfører Rasmus Jarlov, der overtager posten som erhvervsminister efter sin partifælle Brian Mikkelsens afgang.

Det oplyser Statsministeriet i en meddelelse onsdag aften.

Dermed har startskuddet lydt til det, som Jarl Cordua, der er liberal blogger og medlem af Venstre, kalder et "spændende eksperiment".

Det er særligt i rollen som forhandler, at han skal vise sit værd, lyder det.

- Som minister skal man have det politiske boldøje. Det er muligt, at Rasmus Jarlov har det, men det er ikke noget, som Christiansborg har fået øje på indtil videre.

- Når han nu bliver minister, så vil jeg sige, at det bliver et meget spændende eksperiment, som jeg giver ni måneder, siger han.

Tidligere onsdag meddelte Brian Mikkelsen, at han stopper som Erhvervsminister til fordel for en post som administrerende direktør i brancheorganisationen Dansk Erhverv.

Ifølge Cordua får ministerafløseren sit at bevise. Jarlov skal vise, at han er en, man kan have tillid til, lyder det ifølge kommentatoren.

- Vi finder ud af, om Rasmus Jarlov kan andet end at lire paroler af og have stærke holdninger, men at han faktisk kan agere som politiker, der kan strikke brede forlig sammen, siger han.

Det er særligt nærvær og tilstedeværelse, som den nye minister skal finde frem og tage med til forhandlingsbordet i fremtiden.

- Han har været meget optaget af, hvad der foregår på Facebook og Twitter, selv når han er i forhandlingslokalet, siger bloggeren.

At valget faldt på forsvarsordføreren kommer ikke som en overraskelse for Jarl Cordua.

- Det er endt med Jarlov af den indlysende grund, at Mette Abildgaard (K) ikke er mulig. Hun er på barsel og har selv meddelt, at hun ikke er til rådighed.

- Så er der kun Naser Khader (K) og Jarlov tilbage, og sidstnævnte er tættest på det erhvervsmæssige, siger han.

