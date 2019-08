Det mangeårige medlem af Folketinget for Venstre, Bertel Haarder, kan ikke skade Løkkes kamp for formandspost.

Bertel Haarder, der i årtier har været folketingsmedlem for Venstre, skriver fredag på Facebook, at han gerne ser en ny formand for Venstre i stedet for Lars Løkke Rasmussen.

Det sker på dagen, hvor to afgørende møder i Venstre skal tage stilling til formandsstriden. Men udmeldingen fra Bertel Haarder vil ikke stække Lars Løkke Rasmussen voldsomt i den kamp, vurderer politisk kommentator Hans Engell.

- Det er selvfølgeligt kedeligt for Løkke. Men det sagt, så har forholdet mellem de to aldrig været i top.

- Og det, at Bertel Haarder ikke i folketingsgruppen kunne skabe støtte til, at han blev medlem af Folketingets Præsidium selv om han er medlemmet med størst anciennitet, tyder på, at han gennemslagskraft trods alt ikke er så stor, som den har været, siger Hans Engell.

Efter Bertel Haarders udmelding har folketingsmedlemmerne Louise Schack Elholm og Peter Juel-Jensen erklæret sig enige i hans betragtninger.

- Jeg har ikke ytret mig før, som jeg gør nu. Men det ser ud til, at der simpelthen er behov for at få ryddet op i det formandskab. For det her har kørt alt for lang tid, og nu er vi helt inde og skære i benet i Venstre, siger sidstnævnte til Politiken i en artikel publiceret omtrent samtidigt med en Facebook-opdatering.

Hans Engell siger yderligere, at det lige nu ikke er folketingsmedlemmerne, der er afgørende i kampen om formandsposten, men de tillidsvalgte, der udgør Venstres bagland.

Og her mener Hans Engell ikke, at Bertel Haarders opdatering vil gøre nogen forskel på det hovedbestyrelsesmøde, der bliver afholdt lørdag.

- Om Haarder mener det ene eller det andet, det kommer ikke til at flytte en eneste stemme på hovedbestyrelsesmødet. Det tror jeg ikke, siger Hans Engell.

Hans Engell mener i langt højere grad, at Lars Løkke Rasmussen glæder sig over, at en meningsmåling foretaget af Gallup viser, at Venstre-følgere med en betydelig margin foretrækker Lars Løkke Rasmussen som formand.

- Den måling er jeg sikker på, Lars Løkke Rasmussen går mere op i, end om Bertel Haarder melder sig på banen eller ej, siger Hans Engell.

Fredag mødes Venstres 24-medlemmer store forretningsudvalg for at give sin indstilling til hovedbestyrelsens 133 medlemmer, der mødes lørdag.

Hovedbestyrelsen har kompetence til at fremrykke landsmødet eller indkalde til ekstraordinært landsmøde, hvor de delegerede kan vælge Venstres formand og næstformand.

/ritzau/