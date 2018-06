S-formanden siger mandag, at hun vil have ren S-regering. Hun vil sende vigtigt signal, siger kommentator.

København. Det var en nødvendig beslutning for Mette Frederiksen at bryde med en ellers lang tradition for regeringssamarbejde med De Radikale.

Det vurderer den politiske kommentator Hans Engell. Bruddet med De Radikale skal markere, at Socialdemokratiet står for en stram udlændingepolitik.

- Det er et mangeårigt samarbejde i regeringsregi, som hun meddeler er afsluttet, men det er et meget vigtigt signal at sende forud for valget. Det er at sige til De Radikale, at man vil ikke deres udlændingepolitik. Man vil ikke give dem den indflydelse, som de har haft under Thorning-regeringen, siger han.

Den socialdemokratiske formand meddelte i en kronik i Jyllands-Posten, der blev offentliggjort mandag aften, at hun ønsker en ren S-regering.

Ifølge Mette Frederiksen vil en smallere regering bestående af kun Socialdemokratiet være mere manøvredygtig i en politisk virkelighed, hvor rød og blå blok er i opløsning.

- Jeg ønsker ikke at sætte mig i spidsen for et Danmark, der ikke har styr på udlændingepolitikken, siger hun til Jyllands-Posten.

De Radikales leder, Morten Østergaard, var dog straks ude for at kommentere S-formandens udmeldingen. Her slår han fast, at man ikke kan vælge partiets politik fra og samtidig få dets mandater.

- Det er ikke en melding om, at De Radikale ikke vil få nogen indflydelse overhovedet. Men det er en melding om, at de får ingen indflydelse på udlændingepolitikken. Det er klart, at hvis de skulle sidde og danne regeringsgrundlag, så ville det lægge et pres på socialdemokraterne, siger Hans Engell.

